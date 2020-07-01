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ABD Savunma Bakanlığı'ndan F-35 Açıklaması

01.07.2020 11:51 | Son Güncelleme

Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmış olmasına karşın uçağın 139 parçasının Türk üreticilerden satın alınmaya devam edeceğini açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı'ndan F-35 Açıklaması

Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmış olmasına karşın uçağın 139 parçasının Türk üreticilerden satın alınmaya devam edeceğini açıkladı. Bu parçaların Türkiye’den temini 2022 yılına kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı’nın konuya ilişkin sorusuna yanıt veren Pentagon Sözcüsü Jessica Maxwell, uçağın üretimini aksatacak şekilde anlaşma fesihlerinden kaçınıldığını bu çerçevede Türkiye’de parça temininin süreceğini söyledi.

Pentagon Sözcüsü, Türkiye’nin ürettiği parçalar için alternatif üretici arayışlarının da sürdüğüne dikkat çekti.

F-35 savaş uçaklarının program ve üretim ortağı olan Türkiye, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması sonrasında ABD tarafından F-35 savaş uçağı programından çıkarılmıştı.

ABD buna gerekçe olarak F-35 savaş uçaklarının gizli bilgilerinin Rusya tarafından öğrenilmesi riskini ve S-400’lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmamasını göstermişti.

Bu anlaşmazlık öncesinde Türkiye, F-35 uçaklarına ait binden fazla parçanın üretimini gerçekleştiriyordu.

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