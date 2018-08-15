HABER

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2018 01:16 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon komutanlarından Felix Gedney, Türkiye ve ABD arasında son dönemde yaşanan diplomatik sorunların askeri ilişkileri etkilemediğini bildirdi. Gendey, İncirlik Üssü'nün kullanımı konusunda bir değişiklik gözlemliyor musunuz?" şeklindeki bir soru üzerine Gedney, "Hayır, Türkiyeli müttefiklerimizle ilişkimizde bir değişiklik görmüyoruz." yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Gedney, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) düzenlenen basın toplantısında, kendisine yöneltilen sorular üzerine Türkiye ve ABD ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'BİR DEĞİŞİKLİK GÖRMÜYORUZ'

"Türkiye ve ABD arasında devam eden diplomatik sorunlar askeri olarak Türkiye ile ilişkinizi etkiledi mi? İncirlik Üssü'nün kullanımı konusunda bir değişiklik gözlemliyor musunuz?" şeklindeki bir soru üzerine Gedney, "Hayır, Türkiyeli müttefiklerimizle ilişkimizde bir değişiklik görmüyoruz." yanıtını verdi.

1013869020

Türkiye'nin koalisyon içerisinde önemli bir role sahip olduğuna işaret eden Gedney, "Onlar (Türkiye) askeri koalisyona, askeri birlikle destek veren bir ülke ve kıymetli bir NATO müttefiki ve aynı zamanda önemli bir bölgesel müttefik. Stratejik seviyede yaşananlar var, fakat profesyonel ilişkimizde operasyonel ve taktiksel anlamda bir değişiklik görmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

AA

PARTNERNeresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...Neresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...
ABD Ticaret Odası’ndan ABD ve Türkiye’ye ‘Diyalog’ ÇağrısıABD Ticaret Odası’ndan ABD ve Türkiye’ye ‘Diyalog’ Çağrısı
İsrail Filistin'e 10 ton mektup ve paket gönderiyorİsrail Filistin'e 10 ton mektup ve paket gönderiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika incirlik

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

CNN International'da ilginç analiz: Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecekler

CNN International'da ilginç analiz: Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecekler

Okuyucu Yorumları 20 yorum
F-35 ler askeri ilişkiler değil mi ? Vermiyorlar. KAPATIN ! NET ... ama sizde nerde o cesaret !
Onlar da biliyor erdoğanın incirlik'i kapatmaya gücü olmadığını...
düşün komşunla küssün ama evine girip çıkıyorsun. aynı onun gibi bişey
Bizim durum evlere şenlik adamlar bize savaş açmış. incirliği kapat başkan
Ya, ABD’yi anlamak mumkun değil, yada bzim ülkeyi.. bu kedinin kendi kuyruğu yada köpeği kendi kıyruğunu yakama çabası gibi birşey..
incirlik kapatılsın ayasofya ibadete açılsın
hükümet derhal incirlik için bir açıklama yapmalı . eğer bu saatten sonra herşey oldu bittiye getirilirse ve incirlik için en azından bir açıklama yapılmazsa ben bunun reis ile trump arasında danışıklı dövüş olduğuna inanırım. Türk milleti salak yerine konulmuş demektir.
incirlik kapatılsın ayasofya ibadete açılsın
yani siyasilerimiz heybeye atıp tutuyor kapatın incirlik üssünü.
Onlarda müttefik demek, düşman demekle eş değer demek ki...
defolup gidin ne müttefiki...baş düşmanımızssınız..lanet olsun size defolup gidin topraklarımızdan..
SAYIN BAHÇELİ'DEN İNCIRLIK İÇİN ABD YI RAHATSIZ EDICI AÇIKLAMALAR GELMESİNİ BEKLIYORUZ
Bu hükümette incirliği kapatacak yürek nerdree anca abd nin uzuvlarını yalar
neden acabaaaaa
bence erdoğan asıl kozunu yarına saklıyor.
yakında görürsünüz!!!
YAPILABİLİRSE KİRASI %50 ARTIRILIP ABD'NİN ELINI KOLUNU BAĞLANMASI LAZIM
bakın abd düşman olabilir. bu onlara kendi ülkemizde üs kurmasına engel değil ki. ne demis mevlana ne olursan ol gel demiş :)
uzuldum
simdilik
Diğer Haberler
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

CNN International'da ilginç analiz: Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecekler

CNN International'da ilginç analiz: Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecekler

Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

BM'den Türkiye-ABD açıklaması: Gerginliğin bu ülkelerin dışına taşmamasını umuyoruz

BM'den Türkiye-ABD açıklaması: Gerginliğin bu ülkelerin dışına taşmamasını umuyoruz

ABD Başkanı Trump eski yardımcısına 'köpek' dedi

ABD Başkanı Trump eski yardımcısına 'köpek' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.