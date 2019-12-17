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ABD savunma bütçesi Senatoda kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 22:20 | Son Güncelleme

Tasarı Türk F-35'lerinin ABD Hava Kuvvetleri için yapılandırılarak satın alınması için ek fon sağlanmasını öngörüyor - Tasarı, Rusya ortaklı TürkAkım'a yaptırım getiriyor - Tasarı, Kıbrıs Rum yönetiminin "para aklama denetimleri konusunda ABD ile çalışması" ve "Rus askeri gemilerinin adaya bakım ve yakıt ikmali için demirlememesi için gerekli adımları atması" koşuluyla Rum yönetimine yönelik silah ambargolarını kaldırıyor

WASHINGTON (AA) - ABD'nin "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçesi, Kongrenin iki kanadının üzerinde uzlaştığı şekliyle Temsilciler Meclisinin ardından Senatodan da geçti.

"2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçe tasarısı, ABD Senatosunda 8'e karşı 86 oyla kabul edildi.

Tasarı, Pentagon'a 635 milyar doları temel harcama, 71,5 milyar doları Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar fonu, 23,1 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesinde yapılacak savunma ve 8,1 milyar doları da diğer savunma harcamaları ve 300 milyon dolar da savunma ile ilgili olmayan alanlar olmak üzere toplam 738 milyar dolarlık bütçe tahsis ediyor.

- Savunma bütçesinde Türkiye detayı

Tasarının Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor.

Aynı zamanda Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Bütçenin, "Ulusal Savunma Stratejisi Kapsamında Modernizasyon Programları" kısmında da Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık fon ayrılacağı kaydediliyor.

Tasarıda Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması gerektiği vurgulanıyor.

Tasarı, Savunma Bakanlığına, F-35 üretim bantları olan Lot 12, 13 ve 14 kapsamında, Türkiye'nin siparişlerini en üst seviyeye çıkararak üretime sokması ve ABD Hava Kuvvetleri için yapılandırılarak satın alması için ek fon sağlıyor.

- Rusya ortaklı TürkAkım'a yaptırım

Tasarıda, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartı da getiriliyor.

Bütçe tasarısında, "Bu yasanın kanunlaşmasından sonraki 60 ve sonraki her 90 günde Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığına danışarak Kuzey Akımı 2 ve TürkAkım projeleri veya bu projelerin yerine inşa edilecek diğer projelerin inşası için deniz seviyesinden 100 fit ve üzeri derinliğe boru hattı döşeyen gemilerin tespitine ilişkin raporu, ilgili kongre komitelerine sunacaktır." hükmü bulunuyor.

Bu projelere gemi sağlayan yabancı kişi ve kuruluşların da yaptırım için tespit edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

- Güney Kıbrıs'a ambargolar şartlı olarak kaldırılıyor

Tasarıda Türkiye'yi ilgilendiren diğer bir nokta ise Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargolarının kaldırılması oldu. Tasarı, söz konusu ambargoların kaldırılmasını öngörse de Rum kesimine silah satış ve transferlerine sınırlamalar getiriyor.

Tasarıya göre, ABD Başkanı, Rum yönetiminin "para aklama denetimleri konusunda ABD ile çalıştığını" ve "Rus askeri gemilerinin adaya bakım ve yakıt ikmali için demirlememesi için gerekli adımları attığını" Kongrenin ilgili komitelerine teyit etmediği sürece ambargolar kaldırılmayacak.

- YPG/PKK yardımının miktarı belirtilmedi

Bütçe tasarısında dikkati çeken diğer bir detay ise Suriye'de "taramadan geçmiş gruplara verilen askeri yardımlara" ilişkin tespitler oldu. ABD, her yıl savunma bütçesinde "SDG" ismini kullanan YPG/PKK başta olmak üzere bazı gruplara 500 milyon dolar civarında askeri yardım fonu tahsis ediyordu.

Tasarıda, DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak için 645 milyon dolar askeri destek fonu ayrılırken, Suriye kısmında Savunma Bakanı'nın gerekli gördüğü miktar, yardım tipi ve verilecek grubu Kongreye yazılı bildirmesi gerektiği belirtilerek miktar paylaşılmadı.

Temsilciler Meclisinde 48'e karşı 377 oy ile geçen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak.

Trump, dün yaptığı bir açıklama ile bütçe tasarısının istedikleri gibi şekillendiğini ve geçmesi durumunda hemen onay vereceğini ifade etmişti.

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ABD F-35 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Pentagon savunma bütçesi Trump

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