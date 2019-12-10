ABD Savunma Bütçesinde Türkiye'ye Yaptırım Çağrısı

Amerika Temsilciler Meclisi, 738 milyar dolarlık savunma bütçesi üzerinde uzlaşma sağladı. Bütçe kapsamında Savunma Bakanlığı’ndan Rusya ve Çin’le rekabet konusunda yeni adımlar atması istenirken, Türkiye’ye de S-400 füze savunma sistemi satın almasından dolayı yaptırım uygulanması çağrısında bulunuldu. Kuzey Kore’nin nükleer silah geliştirmesinin önlenmesi konusunda da daha sert adımlar atılması istendi.

Amerika Ulusal Savunma Bütçesi F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye verilmesinin de yasaklanmasını içeriyor. Söz konusu bu karar da Türkiye’nin NATO sistemleriyle uyumlu olmayan Rus S-400 füze savunma sistemleri satın almasına bağlanıyor.

Yasa kapsamında Başkan Donald Trump’ın Türkiye’ye yaptırım uygulaması gerektiği dile getiriliyor.

Bütçede yaptırım önerisine konu olan diğer başlıklarsa Kuzey Akım ve Türk akımı boru hatları. Söz konusu boru hatları üzerinden Ukrayna’yı baypas ederek Avrupa’ya gaz ulaştırdığı gerekçesiyle Rusya’ya yaptırım uygulanması isteniyor.

Ulusal Savunma Bütçesi kapsamında ayrıca Başkan Trump’a, Ukrayna’ya güdümlü ve gemisavar füzeleri sağlanmasını da öngören savunma desteği verilmesi amacıyla 300 milyon dolarlık bir kaynak kullanma yetkisi sağlanıyor.

Bütçe ayrıca Çin’den tren ve taşıma araçları satın alınmasına yönelik yasaklar getirirken Kuzey Kore’nin ithalat ve ihracatına yönelik kısıtlamalar öngörüyor.

Onaylanan bütçenin 658.4 milyar dolarlık kısmı Savunma Bakanlığı ve Enerji Güvenliği Programları, 71.5 milyar dolarlık kısmı devam eden savaş ve çatışmalara, 5.3 milyar dolarlık kısmı da doğal afetlere müdahale konularına ayrılmış durumda.

