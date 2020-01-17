ABD Sayıştayı: Beyaz Saray'ın Ukrayna yardımını askıya alması "yasa ihlali"

WASHINGTON (AA) - ABD Sayıştayı tarafından açıklanan raporda, Donald Trump yönetiminin Kongre tarafından onaylanan Ukrayna yardımını geçici olarak askıya alması "yasa ihlali" olarak tanımlandı.

ABD’de federal hükümetin faaliyetlerini denetleyen ve Kongre için raporlar hazırlayan bağımsız bir kurum olan Sayıştayın açıkladığı raporda, Başkan Trump'ın "Kongre tarafından onaylanmış bir yardımla ilgili düzenlemeyi göz ardı etme yetkisine sahip olmadığı" vurgulandı.

Trump'a yönelik azil sürecinin Senatoya taşındığı gün açıklanan raporun, Senatodaki yargı sürecinde Demokratlar tarafından Trump aleyhinde kullanılacağına işaret ediliyor.

Raporda söz konusu yardımın "siyasi nedenlerle" geciktirildiği ve bunun ilgili yasalara aykırı olduğu ifade edildi.

Söz konusu yardımın bir süreliğine askıya alınması işlemini yapan Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi (OMB) ise söz konusu kararın yasal olduğunu ve Trump'ın yetkisi altında olduğunu savunuyor.

Temsilciler Meclisinde kabul edilen ABD Başkanı Trump'ın azline yönelik iki maddenin Senatoya resmen iletilmesinin ardından Trump'a yönelik yargı süreci dün Senatoda başlamıştı.