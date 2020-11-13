ABD seçim güvenliği yetkilileri Trump’ın seçim hilesi iddialarını reddetti

ABD federal seçim yetkilileri 2020 başkanlık seçiminin "bugüne kadarki en güvenli seçim" olduğunu söyledi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimde hile ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddetti.

Seçimi inceleyen komite "Seçimde sayılmayan, değişiklik yapılmış veya sistemde silinmiş oy tespit edilmedi" dedi.

Yetkililer, Trump'ın hiçbir kanıt göstermeden kendisine verilen 2,7 milyon oyun silindiğine dair iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Trump henüz seçim yenilgisini kabul etmiş değil.

ABD Başkanı, kilit öneme sahip eyaletlerde seçim sonuçlarına karşı yasal yollara başvuruyor ve temelsiz usulsüzlük iddialarında bulunuyor.

Yetkililer ne diyor**?**

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nda seçim güvenliği üzerine çalışan birim Perşembe günü yayınladığı bildiri yayınladı.

Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı adlı birim "Seçim sürecimiz hakkında çok sayıda temelsiz iddia ve yanlış bilgi dolaşıma sokulsa da seçimin güvenli bir şekilde geçtiğinden eminiz, siz de emin olabilirsiniz" dedi ve ekledi:

"Seçimle ilgili sorularınız varsa, bunları güvenilir birer kaynak olan seçim görevlilerine sorabilirsiniz."