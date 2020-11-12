HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD seçim sonuçları: Biden’ın Beyaz Saray Genel Sekreterliğine atadığı Ron Klain kimdir?

ABD seçim sonuçları: Biden’ın Beyaz Saray Genel Sekreterliğine atadığı Ron Klain kimdir?

12.11.2020 14:31 | Son Güncelleme

ABD’de 3 Kasım’daki seçimleri kazanarak başkan seçilen Joe Biden, ekibinin en kritik rollerinden biri olan Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevine deneyimli siyasetçi Ron Klain’ı atadı. Klain, uzun yıllardır Demokrat Parti içinde siyaset yapmış, deneyimli bir isim.

ABD seçim sonuçları: Biden’ın Beyaz Saray Genel Sekreterliğine atadığı Ron Klain kimdir?

ABD'de 3 Kasım'daki seçimleri kazanarak başkan seçilen Joe Biden, ekibindeki en kritik rollerden biri olan Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevine deneyimli siyasetçi Ron Klain'ı atadı.

Kabine üyelerini koordine eden, yasama ile müzakerelere yürüten, tüm politika birimlerinin denetimini sağlayan ve başkana erişimin anahtarını elinde tutan Genel Sekreterlik rolü siyasi bir atama olduğu için Senato onayına tabi değil.

Klain, Biden'ın senatörlüğü döneminde, 1980'lerden bu yana en yakınındaki isimlerden birisiydi. 2008-2016 yılları arasında Biden'ın başkan yardımcılığı sırasında da Genel Sekreterliği görevini yürütmüştü.

Washington'daki siyasi çevrelerle güçlü bağlantıları olan Klain, eski Başkan Barack Obama'nın danışmanıydı. 1992-2000 yılları arasında başkan yardımcılığı yapan Al Gore'un da genel sekreteriydi.

2000 yılındaki tartışmalı seçimlerle ilgili Recount adlı filmde Ron Klain'ı, Kevin Spacey canlandırmıştı.

Ron Klain kimdir?

Ron Klain, 1989-92 yılları arasında Biden'ın başkanlığını yaptığı Senato Adalet Komitesi'nin baş danışmanlığı görevini yürüttü.

Ayrıca Biden'ın 1988 ve 2008 yıllarında başarısızlıkla sonuçlanan başkan aday adaylığı sürecinde hem danışmanlığını hem de metin yazarlığını yaptı.

2009-11 yılları arasında Biden'ın genel sekreterliğini üstlendi. Daha sonra 2014 yılındaki salgının başlamasının ardından Başkan Obama'nın "Ebola özel temsilciliğine" getirildi.

Uzun yıllardır Demokrat Parti'de siyaset yapan deneyimli politikacı, hem Bill Clinton'ın başkanlık kampanyasında görev aldı hem de John Kerry'nin 2004 yılında başarısızlıkla sonuçlanan başkan adaylığı sürecinde danışmanlığını yaptı.

Clinton, Gore, Kerry, Obama, Hillary Clinton ve Biden'ın başkan adaylığı süreçlerinde rakipleriyle televizyondan canlı yayınlanan tartışma programlarına hazırlanmalarına yardımcı oldu.

Gore'un George W. Bush'a Florida'daki yeniden sayım sonucu kaybettiği 2000 yılındaki seçimlerde önemli rol oynadı.

Klain, halen 20 yıl önce yaşananları sık sık gündeme getirmeye devam ediyor. Geçen yıl Twitter'dan attığı bir mesajda, "İnsanlar bana sıklıkla 2000 seçimlerini ve yeniden sayımı 'artık aşmamı' söylüyor. Aşamadım ve hiçbir zaman da aşabileceğimi zannetmiyorum" yazdı.

Gore kampanyasının seçimi kazanamamasının ardından Klain da Washington'ın önde gelen lobicilerinden birine dönüştü. Her ikisi de Kongre soruşturmasından geçen bir mortgage devi ile ilaç şirketini temsil etti.

Klain'ın geçmişindeki hangi olaylar başını ağrıtabilir?

Ron Klain'ın beş yıl önce Demokrat Parti'nin aday adaylığı yarışında Clinton'ın kampanyasında yer almasıyla Biden ile aralarının biraz açıldığı biliniyor.

Klain, Ekim 2015'te Clinton'ın kampanya müdürü John Podesta'ya attığı e-postada, "Biden'ı bırakıp böyle bir rol üstlenmek benim için biraz zor. Onlar için ölüymüş gibi davranıyorlar ama HRC (Hillar Rodham Clinton) Ekibi'nde olmaktan memnunum" yazdı.

Bu mesaj, Demokrat Parti sunucularının uğradığı sanal saldırı sonrası Wikileaks tarafından yayımlanan e-postalar arasında yer aldı. Klain, Ağustos ayında Politico'nun bununla ilgili haberinde konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Ancak aradan geçen dönem içerisinde Klain, Biden ile arayı düzeltmeyi ve yeniden yakın çevresinin bir parçası olmayı başardı.

Bu yıl seçim kampanyası döneminde Başkan Donald Trump, Biden'a yönelik saldırılarında defalarca Klain'ı hedef tahtasına oturttu.

Klain, geçen yıl katıldığı bir etkinlikte, "Yapabileceğimiz her şeyi yanlış yaptık. Ve biliyorsunuz, o dönem 60 milyon Amerikalı H1N1 kaptı. Amerikan tarihinin en büyük toplu katliamlarından birisine dönüşmemesi tamamen bir tesadüf" dedi.

Trump, Klain'ın 2014-15 yıllarındaki salgınla ilgili bu sözlerini kampanya döneminde sık sık gündeme getirdi.

Trump, Klain'ın açıklamalarını Biden'ın koronavirüs salgınıyla mücadeleyi deneyim ve liyakatle yürütecekleri yönündeki vaatlerini eleştirmek için kullanmıştı.

BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

Link box banner bottom

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Lavrov: Türk gözlemciler Dağlık Karabağ'a girmeyecekLavrov: Türk gözlemciler Dağlık Karabağ'a girmeyecek
Köpek dışkısına yüzüstü düşen kız neye uğradığını şaşırdıKöpek dışkısına yüzüstü düşen kız neye uğradığını şaşırdı
En Çok Okunan Haberler
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor
İçeri giren çıkmadı! Mahallelinin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı
İçeri giren çıkmadı! Mahallelinin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
'Panter mi o?' Endişeli halk panter avına çıktı
'Panter mi o?' Endişeli halk panter avına çıktı
Golan Tepeleri’nde Kral Davut dönemine ait bir kale keşfedildi
Kral Davut dönemine ait bir kale keşfedildi!
Lavrov: Türk gözlemciler Dağlık Karabağ'a girmeyecek
Lavrov: Türk gözlemciler Dağlık Karabağ'a girmeyecek
Meksika'da belediye başkanı öldürüldü
Belediye başkanının cesedi bulundu!
Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi
Ermenistan'dan uçuşa yasak bölge kararı!
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Artık i**e ülkesi olmayı bırakalım
Bolsonaro: Artık i**e ülkesi olmayı bırakalım
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.