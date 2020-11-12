ABD seçim sonuçları: Biden’ın Beyaz Saray Genel Sekreterliğine atadığı Ron Klain kimdir?

ABD'de 3 Kasım'daki seçimleri kazanarak başkan seçilen Joe Biden, ekibindeki en kritik rollerden biri olan Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevine deneyimli siyasetçi Ron Klain'ı atadı.

Kabine üyelerini koordine eden, yasama ile müzakerelere yürüten, tüm politika birimlerinin denetimini sağlayan ve başkana erişimin anahtarını elinde tutan Genel Sekreterlik rolü siyasi bir atama olduğu için Senato onayına tabi değil.

Klain, Biden'ın senatörlüğü döneminde, 1980'lerden bu yana en yakınındaki isimlerden birisiydi. 2008-2016 yılları arasında Biden'ın başkan yardımcılığı sırasında da Genel Sekreterliği görevini yürütmüştü.

Washington'daki siyasi çevrelerle güçlü bağlantıları olan Klain, eski Başkan Barack Obama'nın danışmanıydı. 1992-2000 yılları arasında başkan yardımcılığı yapan Al Gore'un da genel sekreteriydi.

2000 yılındaki tartışmalı seçimlerle ilgili Recount adlı filmde Ron Klain'ı, Kevin Spacey canlandırmıştı.

Ron Klain kimdir?

Ron Klain, 1989-92 yılları arasında Biden'ın başkanlığını yaptığı Senato Adalet Komitesi'nin baş danışmanlığı görevini yürüttü.