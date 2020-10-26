ABD Seçime Rekor Erken Oyla Gidiyor

First Lady Melania Trump, Başkan Trump’ın Orlando kentinde 2020 seçimlerine aday olacağını açıkladığı etkinlikten bu yana başkanın seçim kampanyası etkinliklerine katılmamıştı. Trump’ın bu etkinliği 2019’un Haziran ayındaydı.

Trump’ın seçim kampanyası ekibinin açıklamasına göre, First Lady Salı günü Pennsylvania eyaletinde eski Beyaz Saray danışmanlarından Kellyanne Conway’in moderatörlüğünde düzenlenecek bir etkinlikte konuşacak.

First Lady Melania Trump da seçim kampanyası çalışmaları kapsamında ilk kez tek başına bir etkinlik düzenleyecek.

Her iki eyaletten adayların alacağı seçici delege oyları çekişmeli bir yarışta önemli olacak.

Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’ın seçimdeki son düzlükte yoğun bir miting programı var. Trump Salı günü Nebraska’ya, Pazar günü de Maine eyaletine gidecek.

ABD’de seçimlere sekiz gün kala adaylar kampanya çalışmalarını yoğunlaştırdı. Trump’ın seçimden önceki 48 saat içinde 11 miting yapması bekleniyor. Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden da yarışın çekişmeli geçmesinin beklendiği altı eyalete gitmeyi planlıyor.

Melania Trump’ın geçen Mart ayında seçim kampanyası için bağış toplama etkinliklerine katılması bekleniyordu ancak bunlar da Corona virüsü salgını sebebiyle iptal edilmişti. First Lady’nin kendisi de Ekim başında Corona virüsüne yakalanmıştı.

Biden bu hafta altı eyalete gidecek

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden ise bugün memleketi Delaware eyaletinin Willmington kentinde. Biden, yarından itibaren seçim kampanyası programını hızlandırıyor.

Joe Biden’ın bu hafta içinde bazıları sanal ortamda bazıları da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yüz yüze yapılması planlanan bir dizi etkinlikle yarışın çekişmeli geçmesinin beklendiği altı eyaleti hedef alması bekleniyor.

Eski Başkan Yardımcısı Biden, neredeyse 25 yılı aşkın bir süredir Demokrat Parti’nin başkan adayına oy vermeyen ancak son anketlere göre iki aday arasında yarışın çekişmeli geçtiği Georgia eyaletini ziyaret edecek.

Son hafta Corona endişesinin arttığı döneme rastladı

Adayların seçim kampanyalarının son haftası ABD’de Corona virüsü salgınıyla ilgili endişelerin tırmandığı bir döneme rastladı.