ABD Seçime Rekor Erken Oyla Gidiyor

ABD’de seçimlere sekiz gün kala adaylar kampanya çalışmalarını yoğunlaştırdı. Trump’ın seçimden önceki 48 saat içinde 11 miting yapması bekleniyor. Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden da yarışın çekişmeli geçmesinin beklendiği altı eyalete gitmeyi planlıyor.
Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’ın seçimdeki son düzlükte yoğun bir miting programı var. Trump Salı günü Nebraska’ya, Pazar günü de Maine eyaletine gidecek.
Her iki eyaletten adayların alacağı seçici delege oyları çekişmeli bir yarışta önemli olacak.
First Lady yarın sahada
First Lady Melania Trump da seçim kampanyası çalışmaları kapsamında ilk kez tek başına bir etkinlik düzenleyecek.
Trump’ın seçim kampanyası ekibinin açıklamasına göre, First Lady Salı günü Pennsylvania eyaletinde eski Beyaz Saray danışmanlarından Kellyanne Conway’in moderatörlüğünde düzenlenecek bir etkinlikte konuşacak.
First Lady Melania Trump, Başkan Trump’ın Orlando kentinde 2020 seçimlerine aday olacağını açıkladığı etkinlikten bu yana başkanın seçim kampanyası etkinliklerine katılmamıştı. Trump’ın bu etkinliği 2019’un Haziran ayındaydı.
Melania Trump’ın geçen Mart ayında seçim kampanyası için bağış toplama etkinliklerine katılması bekleniyordu ancak bunlar da Corona virüsü salgını sebebiyle iptal edilmişti. First Lady’nin kendisi de Ekim başında Corona virüsüne yakalanmıştı.
Biden bu hafta altı eyalete gidecek
Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden ise bugün memleketi Delaware eyaletinin Willmington kentinde. Biden, yarından itibaren seçim kampanyası programını hızlandırıyor.
Joe Biden’ın bu hafta içinde bazıları sanal ortamda bazıları da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yüz yüze yapılması planlanan bir dizi etkinlikle yarışın çekişmeli geçmesinin beklendiği altı eyaleti hedef alması bekleniyor.
Eski Başkan Yardımcısı Biden, neredeyse 25 yılı aşkın bir süredir Demokrat Parti’nin başkan adayına oy vermeyen ancak son anketlere göre iki aday arasında yarışın çekişmeli geçtiği Georgia eyaletini ziyaret edecek.
Son hafta Corona endişesinin arttığı döneme rastladı
Adayların seçim kampanyalarının son haftası ABD’de Corona virüsü salgınıyla ilgili endişelerin tırmandığı bir döneme rastladı.
Seçimin Corona virüsü salgını konusunda kendisi hakkında bir referanduma dönüşmesinden kaygılanan Başkan Trump, seçmenlerin başka konulara odaklanmasını sağlamaya çalışıyor.
Joe Biden ise Corona virüsü salgınına odaklanarak kendisini Trump karşısında daha istikrarlı ve güvenli bir alternatif olarak öne çıkarıyor.
Joe Biden’ın seçim kampanyası, son haftada “Biden koalisyonu” olarak adlandırdıkları Siyah ve Latin kökenli seçmenlerin yanı sıra kırsal kesimde yaşayan üniversite eğitimli beyaz kadın ve yaşlı seçmenlerin oyunu almaya çalışıyor.
Kampanya ekibi Biden’ın anketlerde önde görünmesine rağmen Demokrat seçmenin rehavete kapılmaması ve seçime odaklanmasının sağlanması gerektiğini vurguluyor.
Biden’ın seçim kampanyasını yöneten Jen O’Malley Dillon, notunda kritik bazı eyaletlerde yarışın başa baş geçtiğini belirterek destekçilere “her göstergenin seçim yarışının başa baş geçebileceği ve son ana kadar durumun belli olmayabileceğine işaret ettiği” uyarısında bulundu.
Pence Corona riskine rağmen planlarını bozmadı
Başkan Yardımcısı Mike Pence, genel sekreteri Marc Short’un aralarında olduğu en az beş danışmanının Corona virüsüne yakalanmasına rağmen seçim kampanyası takviminde değişiklik yapmadı.
Pazar günü Ohio’daki mitinginde “Normal hayatımıza dönmek istiyoruz. Normal bir hayat istiyoruz” diyen Trump’ın son dönemde vaka sayılarının arttığı ABD’nin orta batı eyaletlerindeki mitinglerine de kalabalık grupların katılması olası.
Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ise Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada Trump yönetiminin virüsü tamamen kontrol altına almayacağını, mümkün olduğu kadar kontrol altına almaya çalışacaklarını belirterek sözlerine açıklık getirdi.
Biden’ın eleştirilerine değinen Meadows, “Beyaz maskesiyle beyaz bayrağı sallayan tek kişi Joe Biden” ifadelerini kullandı. Joe Biden, Meadows’un açıklamalarıyla Trump yönetiminin virüsle mücadelede yenilgiyi kabul ettiğini savundu.
Oy kullananların sayısı 60 milyonu geçti
Seçimlere az zaman kala erken oy verme uygulaması kapsamında 2016 yılındaki seçimlere kıyasla çok daha fazla kişi oyunu seçimden önce kullandı.
Florida Üniversitesi’nin ABD Seçimleri Projesi verilerine göre Florida, Teksas ve başka eyaletlerde de erken oy verme merkezlerinin açılmasının ardından milyonlarca kişinin kullandığı oylar ve ülke genelinde posta yoluyla kullanılan oyların toplam sayısı 60 milyonu geçti.
Erken oylama ilk başladığında kullanılan oylarda Demokratlar sayıca üstün olsa da, Cumhuriyetçiler’in de açığı kapatmaya başladığı belirtiliyor. Cumhuriyetçiler’in de erken oy verme uygulaması kapsamında sandığa gitmeye başladıkları görülüyor.
Associated Press haber ajansının verilerine göre 15 Ekim’e kadar kullanılan oyların yüzde 51’i Demokrat Parti seçmenine, yüzde 25’i ise Cumhuriyetçi Parti’ye aitti. 25 Ekim’e gelindiğinde ise Demokratlar, kullanılan oyun oranında yüzde 51 ile hala önde. Cumhuriyetçi seçmenlerin kullanılan oy sayısındaki payı ise yüzde 31.
Ancak yerel seçim yetkililerinin ve eyalet yetkililerinin paylaştığı bu rakamların hangi partinin önde olduğu konusunda bir sonuca varılması için kusursuz bir veri sağlamadığının da altı çiziliyor. Bu rakamların seçmenin hangi adaya destek verdiğini değil, hangi partiye kayıtlı olduğunu gösterdiği vurgulanıyor. Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğunun 3 Kasım’da yani seçim günü oy vermesi bekleniyor.
Siyasi partilerin seçim kampanyaları seçim gününe az zaman kala, seçmenlerini erken oy vermeye teşvik ediyor. Böylelikle kampanya kaynaklarını, oy vermeyi planlamayan kayıtlı seçmenlerini, sandığa çekmek için kullanmayı planlıyorlar. Trump’ın seçim kampanyası ekibi de seçmenlerini erken oy vermeye çağırsa da şimdiye kadar bu çağrının başarısının sınırlı kaldığı belirtiliyor.
İki parti seçmeninin oy verme davranışında görülen bu farklılık, Rust Belt (Pas Kuşağı) olarak adlandırılan ve ABD’nin eski ve ağır sanayilerini barındıran kuzey bölgesindeki eyaletlerde oylar en son sayıldığı için bazı Demokratlar’ın, Trump’ın erken zafer ilan edebileceğinden endişelenmesine yol açtı. Arizona, Florida ve Kuzey Carolina gibi yarışın çekişmeli geçmesinin beklendiği eyaletlerde ise oyların hızlı sayıldığı belirtiliyor.