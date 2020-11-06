ABD seçimleri: Florida'da 2000'de neler yaşanmış, George W. Bush nasıl Başkan seçilmişti?

ABD'de az sayıda kilit eyalette Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başa baş mücadele devam ediyor.

Bir sonraki ABD başkanını belirleyecek bu eyaletlerde iki taraf da avukatları aracılığıyla hukuki girişimlerde bulunuyor.

Bu başvuruların ABD Yüksek Mahkemesi'ne kadar gidip gitmeyeceği, giderse mahkemenin ne kadar vereceği merak konusu.

Fakat bu ABD için bir ilk değil.

ABD, buna benzer bir senaryoyu 2000 yılında da yaşamıştı. Bir sonraki ABD başkanının beş hafta boyunca belirlenemediği o dönemde neler yaşandığını ve düğümün nasıl çözüldüğünü inceledik.

Demokrat Parti merkezlerinde kutlamalar

O dönem Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan George W. Bush ve Demokrat Parti adayı Al Gore arasında son derece çekişmeli geçen seçimde Gore ülke genelinde daha çok oy almayı başarsa da sayımlar devam ederken iki adayın Seçici Kurul'da birbirine yakın bir sandalyeye sahip olacağı ortaya çıktı.

Bir sonraki başkanı belirleyecek olan eyalet, sayımın devam ettiği Florida'ydı.

Florida'yı kazanan Seçici Kurul'da 270 oyu aşacak, kaybeden havlu atacaktı.