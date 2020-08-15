ABD Seçimleri İçin İki Uzmandan İki Farklı Tahmin

Amerika’da başkanlık seçimlerine artık üç Aydan az bir süre kaldı. Başkan Donald Trump, başkan yardımcısı Mike Pence ile seçime gidiyor. Demokrat aday Joe Biden da geçen hafta başkan yardımcısı adayını açıkladı. California Kamala Harris. Amerikan tarihinin ilk siyah kadın başkan yardımcısı adayının seçmen tercihlerinde etkili olması mümkün. Anketler Demokrat başkan adayı Joe Biden’ı önde gösterse de 2016’da görüldü ki anketler yanıltıcı olabilir. Bu nedenle Amerika’nın Sesi (VOA), bir başkanlık yarışının sonucu için en isabetli öngörülerde bulundukları bilinen iki uzmana danıştı. Bu isimlerden biri Allan J. Lichtman, Amerikan Üniversitesi’nde ordinaryüs tarih profesörü. Lichtman, 1984’ten bu yana tüm 9 başkanlık seçimlerinin sonucunu doğru tahmin etti. Diğer isim de Helmut Norpoth. Stony Brook Üniversitesi’nde siyasal bilimler profesörüyü. Geliştirdiği sistem 1912’den buna 27 seçimden 25’ininin sonucunu bildi. Lichtman ekonomi, dış politika, parti desteği ve adayın karizması gibi 13 anahtar doğru-yanlış sorusu kullanıyor. Doğru cevap görevdeji başkanın hanesine bir puan yazdırıyor. Yanlış yanıt rakibine puan kazandırıyor. Eğer altı ya da daha fazla anahtar Beyaz Saray’daki partiye karşı olursa, kaybetmiş sayılıyorlar.

Norpoth’un modellemesi ise 1912’den bu yana yapılan seçim istatistiklerinden, tek kilit ölçütü kullanıyor: erken başkanlık önseçimlerini ya da bir partinin Kasım seçimi için başkan adayını belirleyen eyalet düzeyindeki seçimleri kim kazanmış? Norpoth’un öngörüsüne göre bu yıl Donald Trump’ın 2020 seçimini kazanma şansı yüzde 91. Lichtman ise Donald Trump’ın kaybedeceği tahmininde bulunuyor. Lichtman 2019 sonuna kadar seçimi Donald Trump’ın kazanacağını tahmin ediyordu. Salgın ve toplumsal çalkantılarla tahmini değişti. Donald Trump ve Cumhuriyetçiler, dört anahtar sorudan puan alamasa da kesin zafer elde edebilecekken son birkaç ay içinde toplam 7 sorudan puan yitirerek, mağlup konumuna geçtiler Amerika’da Corona virüsü salgınında vaka sayısı kontrol altına alınabilmiş değil. İstihdam piyasası canlansa da salgın nedeniyle işsiz kalmış hala milyonlarca Amerikalı var. Kongre ve Beyaz Saray işsizlik yardımları konusunda anlaşamıyor. Siyah Amerikalı George Floyd’un gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi ile Mayıs’ın son haftası başlayan protestolarla başlayan sürece Trump yönetiminin müdahalesi de seçmenin tavrında etkili olabilir.