ABD Seçimleri neden salı günü yapılır? Önemi nedir?

Dünyanın birçok ülkesinde birbirinden farklı seçim sistemi ile karşılaşılmaktadır. Oylama sistemi olarak da tabir edilen bu sistem sayesinde insanlar hür iradeleri ile oylarını kullanmakta ve başa geçmesini istedikleri kişileri seçmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri’nde ise Electoral College ismiyle öne çıkan bir seçim sistemi uygulanmaktadır. Electoral College sisteminin Türkçe karşılığı ise Seçiciler Kurulu olarak karşımıza çıkmaktadır.

ABD Seçimleri neden salı günü yapılır?

Seçim günü birçok bölgede çoğunlukla hafta sonu olarak bilinen pazar günleri düzenlenmektedir. Ancak ABD Seçimleri hafta sonu yerine kasım ayının ilk pazartesi gününden sonraki salı günü yapılmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri her 4 yılda bir düzenli olarak Başkanlık seçimleri sürecine girmektedir. 4 senede bir gerçekleşen bu seçim ay olarak kasım ayına denk gelmektedir. Hem kasım ayında hem de sadece salı günleri düzenlenen bu seçim, tarihsel açıdan ise genellikle 2 ile 8 Kasım arasında bulunan salı günü gerçekleşmektedir.

Geçmiş zamanlarda seçim tarihleri Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinde farklı olarak belirlenirken, 1845 senesinden sonra bir kanun getirilmiş ve başkanlık seçimlerinin düzenli olarak aynı gün yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kanun yalnızca başkanlık seçimlerini değil, kongre seçimlerini de kapsamaktadır. ABD seçimlerinde kullanılan seçim sistemi ise Seçiciler Kurulu olarak bilinmektedir. Bu sistemde aday olan kişi az oy alsa dahi kurul sayesinde başkanlık görevine getirilebilmektedir.

ABD Seçimleri’nin salı günü yapılmasının önemi

Amerika Birleşik Devletleri bünyesinde 4 senede bir kasım ayının başında başkanlık seçimi sürecine girilmektedir. Kasım ayının başında ve salı günleri gerçekleşen bu seçimde bölge halkı başkanlarını seçmekte ve tercih ettikleri başkan adayına oy vermektedir. Örneğin, 5 Kasım 2024 Salı ABD Başkanlık Seçimleri'nde adaylardan biri Demokrat Parti’nin adayı olan ve aynı zamanda mevcut başkan yardımcısı olarak bilinen Kamala Harris, bir diğeri ise Cumhuriyet Parti’nin adayı ve eski başkan olarak da öne çıkan Donald Trump olmuştur.

ABD Başkanlık Seçimleri uzun senelerden beri kasım ayında ve salı günleri yapılmaktadır. Salı günü dışındaki günlerde yapılmamasının birçok farklı nedeni vardır.

Geçmiş zamanlarda ABD tarımsal faaliyetleri son derece güçlü olan ülkelerden biriydi. Tarım ile uğraşan çiftçiler aylarca hasat, ekim gibi işlerle uğraştığı için oy verme dönemi olarak kasım ayı uygun görülmüştür. Bunun dışında bir diğer neden ise ABD halkının büyük bir kısmının Hristiyanlardan oluşması ve onlar için pazar günlerinin kutsal kabul edilmesiydi. Çarşamba günleri ise birçok kişi yolculuğa çıkıyordu. Yolculuk durumundan ve Hristiyanların kutsal günlerinden kaynaklı pazartesi ve perşembe günleri de oy vermek için uygun olmamıştır. Tüm bu sebeplerden dolayı ABD Başkanlık seçimlerinin her daim salı günü yapılması kararlaştırılmıştır.