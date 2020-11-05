ABD seçimleri: Oy sayım süreci kutuplaşmayı daha da derinleştirecek mi?

https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ZmhqcCQmfuM&feature=youtu.be\nABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n, hen\u00fcz oylar\u0131n say\u0131m\u0131 tamamlanmam\u0131\u015fken zafer ilan etmesi ve oy say\u0131m\u0131nda sahtekarl\u0131k yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etmesi sonras\u0131 taraftarlar\u0131, Michigan ba\u015fta olmak \u00fczere kritik eyaletlerde oy say\u0131m merkezlerinde toplanmaya ba\u015flad\u0131.\nTrump taraftarlar\u0131 oy say\u0131m\u0131n\u0131n durdurulmas\u0131n\u0131 isterken, kar\u015f\u0131tlar\u0131 t\u00fcm oylar\u0131n say\u0131lmas\u0131n\u0131 talep ediyor.\nT\u00fcm bunlar olurken, gergin ge\u00e7en ve daha g\u00fcnler s\u00fcrmesi beklenen oy say\u0131m s\u00fcrecinin, Amerika'daki kutupla\u015fmay\u0131 daha da derinle\u015ftirebilece\u011fi de\u011ferlendirmeleri yap\u0131l\u0131yor.\nDemokrat Parti'nin ba\u015fkan aday\u0131 olan Joe Biden, son konu\u015fmas\u0131nda bu konuya de\u011findi ve partizan bir ba\u015fkan olmayaca\u011f\u0131 s\u00f6z\u00fcn\u00fc verdi.\nBiden, "Bu sadece benim zaferim olmayacak, hepimizin zaferi, Amerika i\u00e7in demokrasinin zaferi olacak" \u0130fadelerini kulland\u0131.\n \n\nBa\u015fkan se\u00e7ilmek i\u00e7in Trump ve Biden'\u0131n kalan eyaletlerden hangilerini kazanmas\u0131 gerek?\nTrump hangi eyaletlerde yarg\u0131 s\u00fcreci ba\u015flat\u0131yor, mahkemeden talepler neler?\nABD se\u00e7imlerinde sonucu etkileyecek kritik eyaletlerde son durum ne?\nABD se\u00e7imleri d\u00fcnya medyas\u0131nda: '\u00c7\u0131lg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 izlemeye devam ediyoruz'\nTrump se\u00e7imleri Y\u00fcksek Mahkeme'ye ta\u015f\u0131yabilir mi?\nABD'de se\u00e7imleri kimin kazand\u0131\u011f\u0131 neden hala belli de\u011fil? \nABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi yar\u0131\u015f\u0131nda son durum ne?\nGrafiklerle ABD se\u00e7imleri\nhttps:\/\/www.bbc.com\/turkce\/haberler-dunya-54627150\n\n