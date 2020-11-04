ABD seçimleri: Oy sayımı sürerken kabus senaryosu gerçek oldu

ABD Başkanı Donald Trump haftalardır, başkanlık seçimleri başa baş geçerse, Demokratları seçim hilesiyle ve zaferini elinden çalmakla suçlayacağının işaretlerini veriyordu.

Donald Trump, Çarşamba gününün ilk saatlerinde tam da bunu yaptı: Milyonlarca meşru oy hala sayılmayı beklerken, erkenden zaferini ilan etti.

Trump "Bu seçimi kazanmayı bekliyorduk. Açıkçası, bu seçimi kazandık" iddiasında bulundu. Ayrıca herhangi bir kanıt sunmadan, seçimde "hile" yapıldığını da ileri sürdü:

"Bu ülkemize yapılmış büyük bir hile. Hukukunh düzgün bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Dolayısıyla Yüksek Mahkeme'ye gideceğiz. Tüm oy verme işlemlerinin durmasını istiyoruz" dedi.

'Ölçüsüz, benzersiz ve yanlış'

Demokratlar ve hatta başkanın bazı destekçileri hızla tepki gösterdi.

Trump'ın rakibi ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden "her bir pusula sayılana kadar" seçimin bitmediğini söyledi ve "Kazanma yolundayız" diye konuştu.

Biden'ın kampanya menajeri Jen O'Malley Dillen, Trump'ın açıklamasını "ölçüsüz, benzersiz ve yanlış" diye tanımladı.