ABD seçimleri: Senato ve Temsilciler Meclisi yarışında son durum ne?

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, yalnızca Beyaz Saray için değil, Kongre'nin kontrolü için de kıyasıyla bir yarış içinde.

Salı günkü seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin kontrolünün Demokrat Parti'de kalması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy, bu kadar erken bir aşamada çıkan sonuçtan "gurur duyduğunu" belirterek, ortaya çıkan sonucu "oldukça etkileyici" olarak tanımladı.

Senato'nun nasıl şekilleneceği ise henüz netleşmiş değil. Bazı kritik eyaletlerde kesin sonuçlar açıklanmadı ve oy sayım işlemi de halen devam ediyor. Dolayısıyla sonuçların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Yakından takip edilen Senato yarışlarından birinde Colorado'da Demokrat aday John Hickenlooper kazandı. Alabama'da ise Demokratların elinde bulunan koltuk Cumhuriyetçilere geçti.

Cumhuriyetçilerin Senato'daki çoğunluk lideri Mitch McConnell ve Başkan Donald Trump'a yakın isimlerden biri olan Senatör Lindsey Graham, bir kez daha seçilmeyi başardı.

Senato'da şu anda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların da 45 sandalyesi var. İki bağımsız üye de yasama çalışmalarında Demokratlarla birlikte hareket ediyor.