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ABD Seçimleri: Sosyal medyada dolaşan iddialar gerçeği yansıtıyor mu?

05.11.2020 23:00 | Son Güncelleme

ABD'deki başkanlık seçiminde çekişmeli eyaletlerdeki sayım devam ederken sosyal medyada da pek çok iddia yayılmaya başladı. BBC Reality Check söz konusu iddiaları inceledi.

ABD Seçimleri: Sosyal medyada dolaşan iddialar gerçeği yansıtıyor mu?

ABD'deki başkanlık seçiminde çekişmeli eyaletlerdeki sayım devam ederken sosyal medyada da pek çok iddia yayılmaya başladı.

Bunlardan bazıları Donald Trump veya ekibi tarafından da kullanıldı ve yayıldı.

Trump ve ekibi, sayılmakta olan oylarda Joe Biden'ın daha yüksek bir oranda oy alması üzerinden seçimlerin güvenliğini tartışmaya açtı.

Sosyal medyada en çok yayılan iddiaları inceledik.

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Hatalı Michigan haritası

Seçim gecesi Michigan'daki oyları gösteren bir harita viral oldu.

Haritada sisteme 130 bin oyun girildiğini ve bunların tamamının Joe Biden lehine yazıldığı görülüyordu.

Trump da bu haritayı paylaşarak usulsüzlük yapıldığını öne sürdü.

paylaşım

Yetkililerin sisteme çok sayıda oyu bir kerede girmesi sıklıkla görülen bir durumdur. Fakat sosyal medya kullanıcıları, bütün oyların Biden'a yazılmasını sorguladı.

Bunun basit bir açıklaması vardı: Sisteme yanlış veri girilmişti ve fark edilir edilmez kısa süre içinde düzeltildi.

Seçim gözlem sitesi Decision Desk, "Eyalet verilerinde basit bir hata yapıldı. Yetkililer bunu fark etti ve düzeltti" dedi.

Sonuçlara itiraz edenler Michigan eyaletindeki Detroit kentinde sayım merkezine girmeye çalıştı

Decision Desk sözcüsü "Bu tür hatalar seçimlerde olağandır" dedi.

Twitter bu konudaki paylaşımlara, gerçeği yansıtmayabileceği yönünde bir uyarı koydu.

Haritayı ilk paylaşan Matt Mackowiak, daha sonra özür dileyerek paylaşımını sildi.

Fakat resim yayılmaya devam ediyor.

https://twitter.com/MattMackowiak/status/1324041161321992192

Çarşamba gününün ilk saatlerinde bu harita Trump yanlısı komplo teorisi grubu QAnon tarafından da paylaşıldı.

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Wisconsin'de kayıtlı seçmen sayısından daha fazla oy kullanılmadı

Perşembe akşamı Joe Biden'ın kazandığı belli olan Wisconsin eyaletinde kayıtlı seçmen sayısından daha fazla oy kullanıldığına dair paylaşımlar yapıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Eyalette kayıtlı seçmen 3.129.000. Kullanılan oy sayısı 3.239.920. Bu sahtekarlığın doğrudan kanıtıdır" dedi.

paylaşım

Fakat bu veriler eski.

1 Kasım itibarıyla eyaletteki kayıtlı seçmen sayısı 3 milyon 684 bin 726.

Söz konusu paylaşım silinmiş olsa da Facebook ve Twitter'da ekran görüntüsü paylaşılmaya devam ediyor.

Wisconsin'de bu yıl oy kullanan seçmen sayısı pek çok başka eyalette olduğu gibi büyük bir artış gösterdi.

Wisconsin'in bir diğer özelliği de seçmenlere seçim günü kayıt yapıp oy kullanma imkanı vermesi. Bu yüzden kullanılan oy sayısı teorik olarak 1 Kasım'daki seçmen sayısından da fazla olabilir.

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Arizona'da gazlı kalemle kullanılan oylar

Çekişmeli eyaletlerden Arizona'da, Cumhuriyetçilerin yoğun olduğu bölgelerde seçmenlere Sharpie marka gazlı kalem dağıtıldığı ve bu kalemlerle kullanılan oyların makinalar tarafından okunamadığını öne süren tweetler atıldı.

Sıklıkla paylaşılan bir videoda bir kadın, sayım makinalarının gazlı kalemleri nasıl okuyamadığını anlatıyordu.

Kameranın arkasındaki kişi de o kalemleri kullanmaya zorlandıklarını ve oylarının sayılmadığını söylüyordu.

Bunun üzerine sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı, çok sayıda Trump oyunun sayılmadığı öne sürüldü.

paylaşım

CNN, Arizona'daki Maricopa'da bir grup protestocunun toplandığını ve sosyal medyada dolaşan bu yanlış bilgilere dayanarak sloganlar attığını söylüyordu.

Sosyal medyadaki bu iddialar yanlış.

Maricopa yetkilileri gazlı kalemlerin bir sorun yaratmadığını açıkladı.

Arizona Eyaletinden yetkili Katie Hobbs, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Oylarınız kullandığınız kalem türünden bağımsız olarak her türlü geçerlidir, gazlı kalem kullansanız bile" dedi.

https://twitter.com/SecretaryHobbs/status/1324074443740647425

CNN'e konuşan Hobbs, "Oylar makinalar tarafından herhangi bir nedenle okunamasa bile biz sayıyoruz. Oylar geçerli sayılacak. Cumhuriyetçi oyları geçerli saymak için bir komplo kurulduğunu söyleyecek hiçbir veri yok" ifadelerini kullandı.

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