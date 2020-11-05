ABD seçimleri: Trump hangi eyaletlerde yargı süreci başlatıyor, mahkemeden talepler neler?

ABD Başkanı Donald Trump'ın temelsiz bir iddiayla usulsüzlük yapıldığını öne sürmesi ve seçim sonuçlarını Yüksek Mahkeme'ye götüreceğini söylemesinden bir gün sonra dört eyalette yargı süreci başlatmaya hazırlanıyor.

Trump'ın ekibi, oy sayımının devam ettiği Georgia, Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania'da sayım sürecine itiraz ederek, konuyu mahkemeye taşıdı. Bu eyaletlere başkalarının da eklenebileceği söyleniyor.

Trump ve yakın danışmanları, oylama sürecinde usulsüzlük yapıldığını ve seçimlerin kendilerinden çalındığını öne sürüyor. Ancak bu iddialarına ilişkin somut bir bilgi ya da kanıt ortaya koyabilmiş değil. Üstelik, geçmişe dönük yapılan araştırmalar ABD'de seçim usulsüzlüklerine çok ender rastlandığını ortaya koyuyor.

ABD kanunları çerçevesinde, adaylar sonuçların birbirine çok yakın çıktığı durumlarda eyalet bazında yeniden sayım talebinde bulunabiliyor.

Trump'ın ekibi bazı eyaletlerde oy sayımının durdurulmasını talep ederken, bazılarında da yeniden sayım istiyor.

Hangi eyalette yargı süreci başlatıldı?

Trump'ın ekibinden yetkililer, Wisconsin eyaletinde "bazı bölgelerde tutarsızlıklar" olduğu gerekçesiyle oyların tekrar sayılması için resmi başvuruda bulunacaklarını söylediler.