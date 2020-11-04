ABD seçimleri: Trump yarışı Yüksek Mahkeme'ye taşıyabilir mi?

ABD**'de başkanlık seçimlerinde milyonlarca oyun sayımı halen devam eder ve net tablo henüz belirginleşmezken, Başkan Donald Trump zaferini ilan etti. Trump ayrıca temelsiz bir hile iddiasıyla eyaletlerdeki resmi seçim sonuçlarını Yüksek Mahkeme'**ye taşıyacağını söyledi**. ABD'de Yüksek Mahkeme'nin yeniden sayımlara müdahale yetkisi var.**

Sonuçların alınmasının günler sürebileceği anlaşılan seçimlerde henüz bir çok çekişmeli eyaletten sonuç alınmamışken, Trump oy sayımının hala sürdüğü Georgia, Kuzey Carolina ve Pennsylvania dahil bir çok eyaleti kazandığını ileri sürdü.

Demokrat aday Joe Biden'ın kampanya sorumlusu Jen O'Malley Dillon, Trump'ın henüz sayılmamış oyların meşruiyetini sorgulayan açıklamasını "Ölçüyü aşan, benzeri görülmemiş, yanlış" diye niteledi.

Jen O'Malley Dillon, "Tarihte daha önce hiç bir başkan ulusal düzeyde bir seçimde Amerikan vatandaşlarının demokratik haklarını ellerinden almaya yönelik böyle pervasız bir çaba içine girmemiştir" diye konuştu.

Dillon ayrıca açıklamanın aynı zamanda "yanlış" olduğunu çünkü yasaların her bir oyun sayılmasını öngördüğünü söyledi.