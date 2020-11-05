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ABD seçimleri: Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain seçim ayininde 'Zaferin sesini duyuyorum' dedi

05.11.2020 13:23 | Son Güncelleme

ABD seçimlerinde oy sayımı hâlâ sürerken, Başkan Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain Trump'a destek için ayin düzenledi.

ABD seçimleri: Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain seçim ayininde 'Zaferin sesini duyuyorum' dedi

ABD seçimlerinde oy sayımı hâlâ sürerken Başkan Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, Trump'a destek için ayini düzenledi.

Paula White-Cain duasında özellikle, "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef aldı.

Dini törende çekilen bir video da sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Paula White-Cain duasında, "Zaferin sesini duyuyorum" dedi.

https://twitter.com/ScottMStedman/status/1324181529661120513

Paula White-Cain kimdir?

Evanjelist din insanı Paula White-Cain, Beyaz Saray'ın İnanç ve Fırsat Girişimi'nin başına getirilmişti.

White-Cain'in bu göreve getirilmesi, Kilise ile devletin ayrılığına aykırı olduğunu savunanların tepkisiyle karşılanmıştı.

Donald Trump'ın yönetiminde Evanjelik Danışma Kurulu Başkanı olarak atanan White-Cain, 20 Ocak 2017'de Trump'ın göreve başlama töreninde de ayin düzenlemiş ve bir başkanın yemin töreninde ayin düzenleyen ilk kadın olmuştu.

White-Cain, Trump'ın 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını desteklemişti.

Daha önce de Trump'ın siyasi muhaliflerinin "büyücülükle uğraştığını" iddia eden White-Cain; Cindy Jacobs, Dave Kabul ve Dutch Sheets gibi din insanlarıyla birlikte Tek Sesli Dua Hareketi adında bir hareket başlatmış ve "Trump'ı büyüden korumak için" dua etmişti.

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