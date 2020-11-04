ABD seçimlerinde BBC muhabirinin Beyaz Saray'dan parti izlenimleri: 'Gece boyu gerilim vardı, bol içki tüketildi'

İçlerinden biri "Çok iyi hissediyoruz" dedi ve Florida'daki sayımlarda Trump'ın öne geçmesinin kendilerine iyimserlik aşıladığını söyledi.

Beyaz Saray çalışanları gergin olmalarına rağmen güçlü ve özgüvenli gözükmeye çalışıyordu.

Fakat heyecan ve stres bitmemişti. Bir görevli şarabın ardından biraya geçerken partinin havası inişe geçti.

Bir saatten sonra Trump Florida'da Demokrat rakibi Biden'ın önüne geçti. Ortam şenlendi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany'nin masası şarap şişeleri ve cips paketleriyle doldu.

Salı sabahı Beyaz Saray'da çalışan kadınlar işe kutlama kıyafetleriyle gelmişti: Cumhuriyetçi kırmızısı süveterler, etekler ve toplu ayakkabılarla, adı konulmamış bir kıyafet kuralına uyuyor gibi gözüküyorlardı.

Beyaz Saray görevlileri ve Donald Trump'ın seçim kampanyasında çalışanlar gecenin çoğunu orada geçirdi. Başkanlarının geleceği tehlikedeydi ve yapabilecekleri tek şey beklemek ve içki içmekti. Bolca...

Temkinli bir şekilde gülümsedi.

Oda Samimi Kaşmir adlı pembe, kokulu bir mumun rayihasına bürünmüştü.

Arkasında, yüksek sesle son dakika gelişmelerini duyuran bir TV açıktı.

Haber sunucusu "sosyalist anarşiye" karşı uyarıyordu. Demokratların kazanması durumunda bunun olacağını düşünüyorlardı.

Yandaki bir odada, bir görevli diğerinin omzunu tutarak onu sakinleştirmeye çalışıyordu.

Binanın bir diğer tarafında ise başkanın zafer partisi devam ediyordu. Yıldızların gözüktüğü açık bir havada, çoğu kırmızı kıyafetler giymiş yüzlerce davetli kutlamaya gelmişti.

Bu kutlama aynı zamanda bir geleneği sonlandırdı. ABD başkanlarının seçim gecesi Beyaz Saray'da kutlama yapmasını yasaklayan bir yasa olmasa da bugüne kadar hiçbir başkan böyle bir etkinlik yapmamıştı.

Trump'ın öncülleri, hangi partiden olursa olsun, ülkeyi yönetme işleri ile seçim kampanyası işlerini olabildiğince ayrı yürütmek istiyordu. Fakat bu ikisi arasındaki çizginin bulanıklaştığı zamanlar da oluyordu.

Ronald Reagan ve Barack Obama, kampanyalarında arka plan olarak Beyaz Saray'daki odaları kullansa da kampanyalarıyla görevlerini ayrıştırma çabası içindelerdi.