ABD seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na da oy çıktı! Sosyal medyada gündem oldu

Tarihin en kıran kırana geçen seçimi ABD'de yaşanıyor. Tüm dünyanın takip ettiği seçim günü geldi. Cumhuriyetçi aday Trump ve Demokrat aday Harris'in yarıştığı seçimler, ABD tarihinin birbirine en yakın oranlı seçimleri olarak öne çıkıyor.

Sonucun belirlenmesine saatler kala sosyal medyada paylaşılan bir görüntü gündem oldu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİLDİ!

ABD Başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verildi. Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı. Kılıçdaroğlu'nun oy almasına birçok yorum geldi.

İşte onlardan bazıları;

"Kılıçdarıoğlu "öndeyiz" diye twit atarsa şaşırmayız"

"Avrupadan oy çıktı dedeme ya"

"Kamala Kilicdaroglou"

"Ben Kemal gelemiyorum"