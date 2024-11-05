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ABD seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na da oy çıktı! Sosyal medyada gündem oldu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
05.11.2024 23:17
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Tüm dünyada gözler ABD seçimlerine çevrildi. ABD vatandaşı yeni başkanını seçmek için sandığa gitti. Sandıktan çıkan sonuçlar merakla beklenirken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf gündem oldu. ABD Başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verildi.

ABD seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na da oy çıktı! Sosyal medyada gündem oldu

Tarihin en kıran kırana geçen seçimi ABD'de yaşanıyor. Tüm dünyanın takip ettiği seçim günü geldi. Cumhuriyetçi aday Trump ve Demokrat aday Harris'in yarıştığı seçimler, ABD tarihinin birbirine en yakın oranlı seçimleri olarak öne çıkıyor.

Sonucun belirlenmesine saatler kala sosyal medyada paylaşılan bir görüntü gündem oldu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİLDİ!

ABD Başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verildi. Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı. Kılıçdaroğlu'nun oy almasına birçok yorum geldi.

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İşte onlardan bazıları;

"Kılıçdarıoğlu "öndeyiz" diye twit atarsa şaşırmayız"

"Avrupadan oy çıktı dedeme ya"

"Kamala Kilicdaroglou"

"Ben Kemal gelemiyorum"

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanlık kılıçdaroğlu
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