ABD Seçimlerinde Sandık Güvenliği Tartışması

Başkan Trump, herhangi bir kanıta dayandırmadan, Corona virüsü salgını yüzünden posta yoluyla oy kullanılmasının daha da yaygınlaşması sebebiyle, ABD seçim sisteminin usulsüzlüklere açık olduğunu ve bunun için de federal yetkililerin görevlendirilmesi gerektiği iddiasını gittikçe daha sık gündeme getirmeye başladı.

Fox News’un muhafazakar sunucularından Sean Hannity’ye geçtiğimiz hafta verdiği röportajda Trump’a 3 Kasım’da seçim merkezlerinde federal yetkilileri görevlendirmeyi planlayıp-planlamadığı sorulmuş, Başkan Trump soruyu “Her şey olacak. Şerifler, güvenlik güçleri ve umarım hukukçular da olacak. Herkes olacak. Başsavcılar da..” sözleriyle yanıtlamıştı.

Trump’ın bu konuda harekete geçip-geçmeyeceği belirsiz olsa da, bazı gözlemciler bu sözleri Başkan Trump’ın sandıklarda yalnızca gözlemcilerin değil güvenlik güçlerinin de görevlendirilmesini istediği şeklinde yorumladı.

Sandık gözlemcileri genellikle siyasi partilerin komisyonları tarafından belirleniyor. Her seçim döneminde sayıları onbinleri bulabiliyor. Gözlemcilerin görevi, seçimde usulsüzlükleri takip etmek ve şüphe duymaları halinde bir seçmenin niteliklerini sorgulamak.

Ancak güvenlik güçlerinin seçim merkezleri ve sandıklarda varlık göstermesi ABD’de pek yaygın değil. Federal yasalar uyarınca sandıklarda askerlerin ya da silahlı yetkililerin görevlendirilmesi yasak. Bazı eyaletler, askerlerin ya da silahlı görevlilerin sandıklara yerleştirilmesini sınırlıyor.

Peki sandıklarda güvenlik güçlerinin görevlendirilmesi hukuka aykırı mı? Trump sandıklarda şerifleri görevlendirebilir mi?

ABD’de federal hükümetin müdahalesinin sınırlı tutulduğu bir sistem var. ABD Anayasası’nın “Üstünlük Maddesi” uyarınca federal hükümet eyalet yönetimlerinden üstün sayılsa da Anayasa’nın 10. Maddesi uyarınca eyaletler güvenliğin sağlanması konusunda geniş çaplı yetkiye sahip.