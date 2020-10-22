ABD Seçimlerinde Senato Yarışı Neden Önemli?

Başkanlık seçimlerinin kazananı kim olursa olsun, yeni yönetimin görev süresinde neleri başarabileceği Temsilciler Meclisi ve Senato’daki dengelere de bağlı. ABD’de 3 Kasım seçimlerinde Senato’da da dengeler yeniden belirlenecek.

100 sandalyeli Senato’da 47’ye karşı 53’le Cumhuriyetçiler çoğunlukta. Bu yılki seçimlerde Senato’daki 35 koltuğun sahibi belirlenecek. Demokratlar’ın gözü kritik eyaletlerde ve Cumhuriyetçiler’in sallantıda olan koltuklarında.

ABD’de Senato, anayasa uyarınca, federal yasaların kabul edilmesi ve başkanın atacağı adımların şekillenmesi sürecinde önemli rol oynuyor.

Senatörler genelde parti çizgisinde oy kullandıklarından ve bir yasanın geçmesi için oy çokluğu gerektiğinden, Senato’da çoğunluğun hangi partide olduğu hangi yasaların kabul edileceği konusunda belirleyici oluyor.

Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato, Başkan Trump’ı görevdeki ilk döneminde güçlendirdi. Trump’ın Anayasa Mahkemesi’ne aday gösterdiği yargıçları onayladı, Temsilciler Meclisi tarafından hakkında azil soruşturması başlatılan Trump’ı akladı.