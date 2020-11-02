ABD Seçimlerinde Senato’daki Denge de Değişebilir

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinin kazananı kim olursa olsun, yeni yönetimin görev süresinde neleri başarabileceği Temsilciler Meclisi ve Senato’da oluşacak dengeye de bağlı. Bu nedenle seçimlerden sonra Kongre’de oluşacak yeni tablo da büyük önem taşıyor.

3 Kasım seçimlerinde 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato’da da 35 koltuğun sahibi belirlenecek. 100 sandalyeli halen Senato’da 47’ye karşı 53’le Cumhuriyetçiler çoğunlukta. Demokratlar’ın gözü kritik eyaletlerde ve Cumhuriyetçiler’in sallantıda olan koltuklarında.

Senato, Temsilciler Meclisi gibi, anayasa uyarınca, federal yasaların kabul edilmesi ve başkanın atacağı adımların şekillenmesi sürecinde önemli rol oynuyor.

Temsilciler Meclisi’nde olduğu gibi Senato’da da genelde parti çizgisinde oy kullanıldığından ve bir yasanın geçmesi için oy çokluğu gerektiğinden, çoğunluğun hangi partide olduğu hangi yasaların kabul edileceği konusunda belirleyici oluyor.

Senato Trump’ın yanındaydı

Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato, Başkan Trump’ı görevdeki ilk döneminde güçlendirdi.