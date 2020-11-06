ABD seçimlerinde son dakika gelişmesi! Trump: Oylarımız çalındı

asal olmayan şekilde sandıkların kapanmasından sonra bazı bölgelerde oyların kabul edildiğini ve Demokrat Parti Adayı Joe Biden’a fazla oy yazıldığını ifade eden Trump “Eğer yasal oyları saysanız kolayca kazandığımı görürsünüz” dedi.

Posta yolu ile oy kullanılan ve Biden ile olan yarışında kilit rol oynayan Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde sayımın ne kadar uzun sürdüğüne dikkat çeken Trump bu eyaletlerde “Seçmen sahtekarlıkları” olduğunu söyledi.

Trump eyaletlerden yapılan açıklamaya karşın Wısconsin ve Michigan’da kazandığını iddia ederken “Büyük bir farkla kazanıyorduk ama sonrasında gizlice oylarımız çalındı” dedi.

'OYLARI TAKİP ETMEMİZ ENGELLENDİ'

Trump seçimlerde önem taşıyan Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde bilinçli olarak Cumhuriyetçi Parti temsilcilerinin oy sayımını takibine izin verilmediğini söyledi. Ellerindeki kanıtlarla gerekirse yüksek mahkemeye kadar gidebileceklerini söyleyen Trump “Bu seçimi çalmalarına izin vermeyeceğiz” dedi. Ayrıca Demokrat Partinin yönetimde olduğu Georgia gibi eyaletlerde oy sayımlarının bir süreliğine durduğuna ondan sonra bir anda ortaya çıkan posta yolu ile kullanılmış olan oylarda sadece Biden’ın isminin ortaya çıktığını ifade eden Trump “Bu konuda aylardır uyarıyorum” dedi.