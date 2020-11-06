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ABD seçimlerinde son dakika gelişmesi! Trump: Oylarımız çalındı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2020 07:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Tüm dünya ABD'deki başkanlık seçiminin sonucunu merakla beklerken Donald Trump'tan yeni açıklama geldi. Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump seçimlerde yolsuzluk olduğunu iddia ederek 'Oylarımız çalındı' dedi. İddiaları ile ilgili olarak “ABD’nin her yerinden belgeler geliyor” diyen Trump konuşması sırasında bu belgeleri paylaşmadı.

ABD seçimlerinde son dakika gelişmesi! Trump: Oylarımız çalındı

asal olmayan şekilde sandıkların kapanmasından sonra bazı bölgelerde oyların kabul edildiğini ve Demokrat Parti Adayı Joe Biden’a fazla oy yazıldığını ifade eden Trump “Eğer yasal oyları saysanız kolayca kazandığımı görürsünüz” dedi.
Posta yolu ile oy kullanılan ve Biden ile olan yarışında kilit rol oynayan Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde sayımın ne kadar uzun sürdüğüne dikkat çeken Trump bu eyaletlerde “Seçmen sahtekarlıkları” olduğunu söyledi.

Trump eyaletlerden yapılan açıklamaya karşın Wısconsin ve Michigan’da kazandığını iddia ederken “Büyük bir farkla kazanıyorduk ama sonrasında gizlice oylarımız çalındı” dedi.

'OYLARI TAKİP ETMEMİZ ENGELLENDİ'

Trump seçimlerde önem taşıyan Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde bilinçli olarak Cumhuriyetçi Parti temsilcilerinin oy sayımını takibine izin verilmediğini söyledi. Ellerindeki kanıtlarla gerekirse yüksek mahkemeye kadar gidebileceklerini söyleyen Trump “Bu seçimi çalmalarına izin vermeyeceğiz” dedi. Ayrıca Demokrat Partinin yönetimde olduğu Georgia gibi eyaletlerde oy sayımlarının bir süreliğine durduğuna ondan sonra bir anda ortaya çıkan posta yolu ile kullanılmış olan oylarda sadece Biden’ın isminin ortaya çıktığını ifade eden Trump “Bu konuda aylardır uyarıyorum” dedi.

Posta yolu ile aniden ortaya çıkan oylarla ilgili olarak bir çok eyalette dava açtıklarını söyleyen Trump avukatların bu yasal süreci takip edeceğini belirtti.

'CUMHURİYET PARTİ SEÇİMLERDE BAŞARILI'

Trump Cumhuriyetçi Parti’nin seçimlerde genel olarak başarılı olduğunu söyleyerek “Bu yıl Cumhuriyetçi kadınların yılı. Kongreye daha önce olmadığı kadar Cumhuriyetçi kadın seçildi” dedi.

'MEDYA BİZE KARŞI'

Kazançlarının kendisine baştan beri karşı olan medya tarafından gölgelendiğini ifade eden Trump “Medya bilerek yanlış bilgi veriyor. Verilen oy miktarları komik” dedi.

ABD SEÇİMİNDE SON DURUM

Başkanlık yarışında Biden şu anda 253 delege oyu ile Trump’ın önünde. Biden Nevada’da %0,9, Arizona’da %1,6 ile önde giderken Trump Pennsylvania’da %0,7, Kuzey Carolina’da %1,4 ve Georgia’da %0,1 önde. Seçimlerin bu şekilde tamamlanması durumunda Biden’in yeni başkan olması kesinleşirken açılan davaların ve sayılamayan oyların bulunması her iki adayın da şansının devam ettiğini gösteriyor.

(İHA)

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