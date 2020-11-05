ABD seçimlerinde son durum ne? Gözler o kritik eyaletlerde

Eyaletin şu anda Demokratların rengi olarak kabul edilen maviye döndüğü kesin gibi. Sandıkların yüzde 99'u açıldı ve Biden 1 milyon 630 bin oy aldı. ABD Başkanı Trump ise 1 milyon 610 bin oyda kaldı. Yani ülkeyi dört yıl yönetecek başkanın belirlenmesi aradaki 20 bin oyluk farka bağlı.

Joe Biden ise, "Seçimin kazananı biz olacağız" ifadelerini kullanmıştı. Seçimin sonucunu kritik eyaletlerden hangi adayların çıkacağına bağlı.

2020 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçim i son yılların en heyecanlı olayları arasında yerini almış durumda. Sallantılı eyaletlerde (swing states) önde olan adayların sürekli değişmesi nedeniyle seçimin kendisi adeta sallantılı seçim haline geldi.

MICHIGAN

Tıpkı Wisconsin gibi Michigan'ın rengi de uzun bir süre kırmızı kaldı. Eyalette yapılan sayımlar yüzde 85'e geldikten sonra Biden öne geçmeye başladı. Böylece Wisconsin'den sonra komşusu Michigan'ın da rengi değişti. Eyalet 16 delegesiyle birlikte Joe Biden'a geçti.

PENSİLVANYA

Seçimin kaderine etki edeb kuzey eyaletlerinin sonuncusu ise Pensilvanya. Eyalette oyların yüzde 89'u sayıldı ve ABD Başkanı Donald Trump oyların yüzde 50.7'sini almış durumda, Joe Biden ise yüzde 48.1'de kaldı. Aradaki 2.6 puanlık fark çok gibi gözükebilir ancak sandıkların yüzde 75'i açıldığında arada 11.5 puanlık bir fark bulunuyor. Eyalette sayılmamış oyların oranı yüzde 11. Bu oylar posta yoluyla kullanılan oylar. Cumhuriyetçiler seçim kampanyası döneminde postayla oy kullanılmasına karşı çıkıp sandıkta oy verme çağrısı yapmıştı. Geriye kalan oyların çoğunun Biden'a gitmesi bekleniyor. Önümüzdeki saatlerde Pensilvanya'nın da rengi kırmızıdan maviye dönebilir.

ARIZONA

ABD'nin unutulmazları arasında gösterilen 2018'de ölen ABD senatörü John McCain'in eyaleti Arizona'da 70 yıl sonra bir ilk yaşandı. Cumhuriyetçi Parti'nin kaleleri arasında gösterilen Arizona'da Demokrat aday Joe Biden önde gözüküyor. Son olarak eyalette sandıkların yüzde 86'ı açıldı ve Biden, Arizona'yı 70 yıl sonra maviye çevirmeye başaran aday olmaya çok yakın. Joe Biden 80 bin oy farkla Donald Trump'ın önünde gözüküyor.