ABD seçimlerinde son durum ne? Fark iyice azaldı

Herhangi bir delil göstermeyen Trump, oyları sayan çalışanları hedef aldı ve seçimlere hile karıştığı iddiasında bulundu.

Beyaz Saray'da 15 dakikalık bir açıklama yapan ve soru kabul etmeyen Trump, "Bu seçimlerin çalınmaya çalışıldığı bir durum" dedi.

GÖZLER PENSİLVANYA'DA

Eski başkan yardımcısı ve Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden Nevada ve Arizona'daki liderliğini korumayı başarırsa başkan olacak. Pennsylvania ve Georgia'da ise fark son derece azalmış durumda.

ABD başkanlık seçimlerinde sonucun merakla beklendiği eyaletlerden Pennsylvania’da kazanan ismin perşembe günü yerel saatle akşama doğru (Avrupa saatine göre cuma sabahı) netleşebileceği açıklandı. CNN televizyonuna bir açıklama yapan Pennsylvania Eyalet Bakanı Kathy Boockvar sonucun netleşmesinin "kesinlikle" mümkün olduğunu söyledi. Boockvar oyların "ezici bir çoğunluğunun" perşembe akşam saatlerine doğru sayılmış olabileceğini söyledi. Boockvar sayılmayı bekleyen oy sayısını yaklaşık 550 bin olarak ifade etti.

Pennsylvania'da Trump lehine dün 319,000'lerde bulunan fark bugün 50,000'lere gerilerken, Georgia'da fark 68,000'den 2,500'e kadar indi. Posta yoluyla kullanılan oyların çoğundan Biden ismi çıkması bu rakamların Biden lehine değişmeye devam edebileceği anlamına geliyor.

Biden'ın Arizona'daki liderliği ise 93,000'den 48,000'e gerilerken, Nevada'daki fark yalnızca 11,000 oy civarında.



