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ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2020 10:24 | Son Güncelleme

ABD seçimlerinde son durum ne? ABD'de sandıklardan Joe Biden'ın ismi çıkmaya devam ettikçe başkanlık şansı giderek azalan Başkan Donald Trump seçimlerin "çalındığını" iddia etti. Son dakika haberine göre ise Biden ABD başkanlık seçiminde en kritik eyaletlerinden birisi olan Georgia'da öne geçti.

ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti

Herhangi bir delil göstermeyen Trump, oyları sayan çalışanları hedef aldı ve seçimlere hile karıştığı iddiasında bulundu.

Beyaz Saray'da 15 dakikalık bir açıklama yapan ve soru kabul etmeyen Trump, "Bu seçimlerin çalınmaya çalışıldığı bir durum" dedi.

BIDEN GEORGIA'DA ÖNDE

Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden ABD başkanlık seçiminde en kritik eyaletlerinden birisi olan Georgia'da öne geçti.

CNN'in haberinde Biden'ın en son verilere göre 917 oy öne geçtiği belirtildi.

GÖZLER PENSİLVANYA'DA

Eski başkan yardımcısı ve Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden Nevada ve Arizona'daki liderliğini korumayı başarırsa başkan olacak. Pennsylvania'da fark son derece azalmış durumda.

ABD başkanlık seçimlerinde sonucun merakla beklendiği eyaletlerden Pennsylvania’da kazanan ismin perşembe günü yerel saatle akşama doğru (Avrupa saatine göre cuma sabahı) netleşebileceği açıklandı.

CNN televizyonuna bir açıklama yapan Pennsylvania Eyalet Bakanı Kathy Boockvar sonucun netleşmesinin "kesinlikle" mümkün olduğunu söyledi. Boockvar oyların "ezici bir çoğunluğunun" perşembe akşam saatlerine doğru sayılmış olabileceğini söyledi. Boockvar sayılmayı bekleyen oy sayısını yaklaşık 550 bin olarak ifade etti.

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Pennsylvania'da Trump lehine dün 319,000'lerde bulunan fark bugün 50,000'lere geriledi. Posta yoluyla kullanılan oyların çoğundan Biden ismi çıkması bu rakamların Biden lehine değişmeye devam edebileceği anlamına geliyor.

Biden'ın Arizona'daki liderliği ise 93,000'den 48,000'e gerilerken, Nevada'daki fark yalnızca 11,000 oy civarında.

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