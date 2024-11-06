ABD seçimlerinde Trump önde, Süleyman Soylu'dan dikkat çeken çıkış: ABD müesses nizamı kaybetti!

9 Haziran'da attığı bir tweeti alıntılayan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; 'ABD müesses nizamı kaybetti. Ve Gazze, ABD müesses nizamını da yendi' dedi. ABD seçimlerinde %95 oranında seçimi Trump kazandı.

TRUMP BAŞKANLIĞA YÜRÜYOR!

Kamala Harris, seçimlerden sonra konuşma yapmayacağını açıkladı. İsrail'in eli kanlı lideri Netanyahu'nun da desteklediği aday olan Harris, Trump'a karşı kaybetti. Trump resmen başkanlığa yürüyor!

SÜLEYMAN SOYLU'DAN GAZZE ÇIKIŞI!

9 Haziran'da "GAZZE, Alman hükümetini yendi.

GAZZE, İngiliz hükümetini yendi.

GAZZE, Fransız hükümetini de yendi.

GAZZE, Abd hükümetini de yenecek.

“O halde düşmanlarınızın çokluğu sizi korkutmasın. Zira sizi destekleyen Allah'tır.” tweetini paylaşan

Süleyman Soylu; bu sabah da bir tweet atarak 'abd müesses nizamı kaybetti.

Ve GAZZE, abd müesses nizamını da yendi.' dedi.