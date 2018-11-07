Yorumlarda, ABD'de kutuplaşmanın artacağı belirtiliyor.Almanya'da önde gelen siyasetçiler ve iş çevreleri, ABD'de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin oy kaybetmesine rağmen Başkan Donald Trump’in çizgisinde değişiklik olmasını beklemiyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Donald Trump’ın çizgisinde değişiklik yapacağını düşünmek yanılgı olur" dedi. "ABD'nin Avrupa dışındaki ne önemli müttefiki olmayı sürdüreceğini" vurgulayan Alman Bakan, "bu ortaklığı koruyabilmek için ABD ile olan ilişkilerimizi yeniden değerlendirmemiz ve düzenlememiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, Berlin’de yaptığı açıklamada da, Avrupa Birliği'ni daha uzlaşmacı olmaya çağırdı. Maas, Trump’ın "önce Amerika" söylemine verilecek en iyi yanıtın "birleşmiş Avrupa" olacağının altını çizdi.

"Trump’ın çizgisi değişmeyecek"

Alman meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de, "Trumpvari dış politikada" değişiklik beklemediğini ifade etti. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Röttgen, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, "İzlenen çizgide değişiklik olmasından çok bu çizgi sertleşecek, kutuplaşma yaşanacak" dedi.