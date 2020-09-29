ABD Seçimlerini Etkileyen Başkanlık Tartışmaları

2016’da Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump ile Demokrat Parti’nin adayı Hillary Clinton arasındaki ilk tartışma programını ABD’de 84 milyon kişi izledi. PEW araştırma şirketinin çalışmasına göre 2016’da seçmenlerin yüzde 10’u oyunu kime vereceğini ya tartışma programları sırasında ya da sonrasında karar verdi. ABD’nin başkanlık seçimleri sürecinde televizyonlardan canlı yayınlanan bu açık oturumlar, son 60 yılda siyaset tarihini de şekillendirdi. VOA Türkçe, seçim sonuçlarında etkili olduğuna inanılan belli başlı başkanlık tartışma programlarını derledi Kennedy ve Nixon tartışması Başkan adayları arasındaki ilk televizyon tartışma programı 26 Eylül 1960’da Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Richard Nixon ile Demokrat Massachusetts Senatörü John F. Kennedy arasındaydı. Radyo yayınlarını dinleyenler Nixon’ın kazanacağını düşünse de televizyon yayını gidişatı değiştirdi. 43 yaşındaki John F. Kennedy sağlıklı görünen bronz teniyle programa katılırken, dizinden ameliyat geçiren 47 yaşındaki Nixon bitkin görünüyordu, makyajı iyi yapılmamıştı, yüzü de terli görünüyordu.

Kennedy, programa siyah takım elbiseyle çıkmıştı., Nixon'ın arka planla benzer tonlardaki gri takım elbisesi, ekranda daha sönük görünmesine neden oldu. Sekiz yıllık Cumhuriyetçi Eisenhower’dan sonra değişim mesajı veren Kennedy, “Bu ülkeye yeni bir liderlik sunmalıyız, bu ülkenin tekrar ilerlemesini sağlamalıyız” derken televizyon başındaki seyirciyi etkilemeyi başardı. Kennedy az farkla da olsa seçimi kazandı. Sonraki üç seçim döneminde 1964, 1968 ve 1972’de tartışma programı düzenlenmedi. Ne Başkan Lyndon B. Johnson 1964 yılında ne de Richard Nixon 1968 ve 1972 seçimlerinde ulusal kanalda rakipleriyle karşı karşıya gelmek istedi. Özellikle Nixon, Kennedy’ye karşı kaybetmesinden kısmen sorumlu gördüğü tartışma programından sonra, bu tür yayınlara katılmaktan kaçındı. Carter ve Ford tartışması 1976’da tartışma programları kaldığı yerden devam etti. Karşı karşıya gelen isimler Cumhuriyetçi Başkan Gerald Ford ve Demokrat aday Jimmy Carter’dı. İkinci tartışma programında Başkan Ford, Sovyetler Birliği’nin Doğu Avrupa’daki nüfuzuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtla, hem ABD tarihinin en büyük gaflarından birine imza attı hem Carter’e karşı kendini baltaladı.

Soğuk Savaş tüm hızıyla sürerken Ford, Doğu Avrupa'nın Sovyet egemenliğinde olmadığını savundu. Daha sonra, yanlış anlaşıldığını söylese de Jimmy Carter, bu gaftan çok iyi yararlandı. Carter, “O zaman Gerald Ford, Polonya asıllı, Çek asıllı ve Macar asıllı Amerikan vatandaşlarını, ülkelerinin Demir Perde’nin arkasında Sovyetler Birliği’nin baskısı ve gözetimi altında yaşamadığına ikna etsin” diyerek oylarını arttırmayı başardı ve seçimden galip çıktı. Reagan ve Carter tartışması 1980 seçimi öncesinde de Demokrat Başkan Carter, Cumhuriyetçi rakibi Ronald Reagan’la televizyonda karşı karşıya geldi. Reagan’ın programda seçmene yönelttiği bir sorunun oyların yönünü değiştirdiği kabul ediliyor. Yıllardır hala birçok aday tarafından kullanılan soru şuydu: “Kararınızı verirken, kendinize şunu sorun: Dört yıl öncesine oranla şu andaki durumunuz daha mı iyi?” Amerika o dönemde artan petrol fiyatları ve enflasyon nedeniyle ekonomik sıkıntı içindeydi ve tartışmadan sonraki haftalarda Reagan’a desteğin artması, bu sorunun cevabının “Hayır” olduğunu gösterecekti. 4 Kasım 1980’deki seçimi Cumhuriyetçi Ronald Reagan rahatlıkla kazandı.

Reagan ve Mondale tartışması Reagan’ın, 1984 yılında Demokrat aday Walter Mondale’le karşıya geldiği tartışma programındaki esprili sözleri de ikinci kez başkan seçilmesinde etkili oldu. Reagan, "İleri yaşımın, ikinci kez seçilmek için giriştiğim bu kampanyada benim için dezavantaj olmasına izin vermeyeceğim gibi, rakibimin gençliğini ve tecrübesizliğini, siyasi hedeflerim için de araç olarak kullanmayacağım" demişti. Walter Mondale, daha sonra yaptığı bir açıklamada, Reagan’ın bu sözlerini duyar-duymaz, seçimi kaybettiğini anladığını söyledi. George Bush ve Michael Dukakis tartışması Bazı tarih uzmanları 1988 yılında o zamanki başkan yardımcısı George Bush ile Demokrat rakibi Michael Dukakis karşı karşıya geldiğinde, programın sunucusu Bernard Shaw’ın, Vali Dukakis’e sorduğu bir sorunun o seçimin sonucu üzerinde etkili olduğunu savunuyor. ‘Karınız Kitty Dukakis kaçırılsa ve tecavüze uğrasa...’ şeklinde başlayan soru, valinin idam cezası konusundaki görüşünü almayı hedefliyordu. Dukakis ''her zaman ölüm cezasına karşı olduğu'' şeklindeki yanıtı, birçok kişinin kendisini, “soğuk bir kişilik sahibi” olarak algılamasına neden oldu.