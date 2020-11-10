ABD seçimlerinin Japon 'kazananı' da var: Adı bir gecede ülkenin gündemi oldu

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimini Joe biden kazandı. Ancak bu seçimin bir diğer 'kazananı' da Japonya’da 'ortaya çıktı.'

Ülkenin güneybatısında küçük bir kasaba olan Yamato'nun belediye başkanı Yutaka Umeda'nın adı, kanji karakterleriyle yazıldığında 'Co Baydın' gibi telaffuz ediliyor.

73 yaşındaki Umeda, bu sebeple bir gecede sosyal medyanın fenomeni haline geldi.

Ancak Umeda, ailesinin, adının internette gündem haline geldiğini ve sosyal medyada trendler arasında girdiğini söyleyince bu 'bir gecede gelen şöhretinden' haberdar oldu.

Duruma şaşıran Umeda, Kyodo haber ajansına yaptığı açıklamada, Biden'a çok yakın hissettiğini söyleyerek, "Sanki seçimi ben kazandım gibi geliyor bana" ifadelerini kullandı.

Meet 'Jo Baiden,' the internet-famous mayor of a small Japanese town https://t.co/Oc9TUh43FJ — The Japan Times (@japantimes) November 9, 2020

KANJİ KARAKTERLERİ NEDİR?

Çin'de ortaya çıkan ve Japonya'ya Budizm ve Konfiçyüsçü dini metinler yoluyla geldiği belirtilen Kanji karakterleri, genel olarak birkaç fonetik şekilde okunabiliyor.

Belediye Başkanı'nın soyadı da 'erik' ve ' tarla' anlamına gelen iki karakterden oluşuyor (梅田). Bunlar sırasıyla hem 'ume' ve 'da' olarak hem de 'bay' ve 'den' olarak telaffuz edilebiliyor. Aynı zamanda tek karakterli adı olan Yutaka ( 穣) da daha çok 'co' olarak okunuyor.