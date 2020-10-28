ABD Seçimlerinin Kaderini Bu Eyaletler Belirleyecek

ABD başkanlık seçiminin sonuçları rengini hala belli etmeyen 10’dan fazla eyalete bağlı. Bu eyaletler, Beyaz Saray'ı kazanmak için gerekli olan 270 seçici delege oyunun kazanılmasında kritik bir rol oynayacak. Corona virüsü salgını sırasında posta yoluyla oy kullanımındaki artış ve eyaletlerin oy pusulalarının ne zaman sayılabileceğine ilişkin farklı kuralları nedeniyle sonuçların 3 Kasım gecesi alınamayabileceği tahminleri yapılıyor. Reuters haber ajansı bu eyaletlerdeki durumu ve seçim kurallarını derledi. FLORIDA Seçici delege sayısı: 29

Sandıkların kapanışı: TSİ 03.00 (Kuzeybatı Florida'daki birkaç ilçe, eyaletin geri kalanından bir saat geride.)

Başkanlık yarışındaki durumu: Çekişmeli

3 Kasım’daki diğer önemli seçimler: ABD Temsilciler Meclisi'nin 15. ve 26. bölgeleri için üyeler seçilecek.

Oy sayımı: Florida'da mazeret bildirme zorunluluğu olmadan her türlü uzaktan oy kullanılabiliyor. Yetkililer, 3 Kasım tarihinden üç hafta önce - hatta bundan daha uzun bir süre - önce oy pusulalarını elektronik olarak taramaya başlayabilir, ancak sandıklar kapanana kadar sonuçlar açıklanmıyor. Sayılabilmesi için tüm oy pusulalarının seçim günü sandık kapanışına kadar alınmış olması gerekiyor. Ancak imza hatası nedeniyle işaretlenen oy pusulaları 5 Kasım saat 17.00'ye kadar düzeltilebiliyor.

GEORGIA Seçici delege sayısı: 16

Sandıkların kapanışı: TSİ 03.00

Başkanlık yarışındaki durumu: Çekişmeli

3 Kasım’daki diğer önemli seçimler: ABD Senatosu’nun iki koltuğu için rekabet sürüyor.

Oy sayımı: Georgia'da mazeret bildirme zorunluluğu olmadan her türlü uzaktan oy kullanılabiliyor. Oyların, seçim günü sandık kapanışına kadar görevlilere ulaşması gerekiyor. Oylar alındıktan sonra açılıp elektronik olarak taranabilir, ancak sandıklar 3 Kasım'da kapanana kadar sayılamıyor. NEW HAMPSHIRE Seçici delege sayısı: 4

Sandıkların kapanışı: TSİ 03.00 ile 04.00 arasında

Başkanlık yarışındaki durumu: Demokrat eğilimli

3 Kasım’daki diğer önemli seçimler: Bir Cumhuriyetçi olan Vali Chris Sununu’nun, bu seçimlerden de zaferle çıkması bekleniyor.

Oy sayımı: New Hampshire eyalet yetkilileri, tüm seçmenlerin Corona virüsüyle ilgili endişeleri varsa uzaktan oy kullanabileceklerini ve oy pusulalarının seçim günü yerel saatle 17.00'ye kadar alınması gerektiğini söyledi. Oylar, 29 Ekim'den itibaren bazı bölgelerde ön işleme tabi tutulabilir, ancak oylar, 3 Kasım'da sandıklar kapanana kadar sayılamıyor.

KUZEY CAROLINA Seçici delege sayısı: 15

Sandıkların kapanışı: TSİ 03.30

Başkanlık yarışındaki durumu: Çekişmeli

3 Kasım’daki diğer önemli seçimler: Vali ve ABD Senatosu seçimleri de çekişmeli geçiyor.

Oy sayımı: Kuzey Carolina’da mazeret bildirme zorunluluğu olmadan her türlü uzaktan oy kullanılabiliyor. Bu oy pusulaları haftalar önceden taranabiliyor ancak sonuçlar seçim gününden önce sayılamıyor. Trump'ın kampanya ekibi, Anayasa Mahkemesi’nden, eyaletin posta damgası en geç 3 Kasım olan ve 12 Kasım'a kadar seçim kuruluna ulaşan oy pusulalarını sayma planını engellemesini istedi. OHIO Seçici delege sayısı: 18

Sandıkların kapanışı: TSİ 03.30

Başkanlık yarışındaki durumu: Çekişmeli

3 Kasım’daki diğer önemli seçimler: 1. Bölgede ABD Temsilciler Meclisi üyeleri için seçim

Oy sayımı: Ohio'da mazeret bildirme zorunluluğu olmadan her türlü uzaktan oy kullanılabiliyor. 6 Ekim'den itibaren oy pusulaları taranabilir, ancak sayılamaz. Seçim gecesi ilk sayılacak oy pusulaları, uzaktan kullanılanlar olacak. Postayla gönderilen oy pusulalarının sayılabilmesi için en geç 2 Kasım tarihli posta damgasına sahip olması ve 3 Kasım seçimlerinden 10 gün sonraya kadar seçim kuruluna ulaşması gerekiyor.

MICHIGAN Seçici delege sayısı: 16

Sandıkların kapanışı: TSİ 04.00

Başkanlık yarışındaki durumu: Demokrat eğilimli

3 Kasım’daki diğer önemli seçimler: ABD Senatosu için üyeler belirlenecek.

Oy sayımı: Michigan'da mazeret bildirme zorunluluğu olmadan her türlü uzaktan oy kullanılabiliyor. Kuralları değiştirmeye yönelik devam eden yasal girişimler olsa da şu anda oy pusulalarının seçim günü sandıkların bitimine kadar yetkililere ulaşması gerekiyor. Eyaletteki bazı yoğun nüfuslu seçim bölgeleri, 2 Kasım'dan itibaren uzaktan kullanılan oyları açabilir ve ayırabilir, ancak büyük çoğunluk bunu yapmayı planlamıyor. Yetkililer, 3 Kasım günü sabah yerel saatle saat 7'de uzaktan kullanılan oyların pusulalarını taramaya ve saymaya başlayabilir. PENSYLVANIA Seçici delege sayısı: 10

Sandıkların kapanışı: TSİ 04.00

Başkanlık yarışındaki durumu: Demokrat eğilimli

3 Kasım’daki diğer önemli seçimler: Temsilciler Meclisi’ne, eyaletin 1. ve 10. bölgeleri için üyeleri belirlenecek.

Oy sayımı: Pennsylvania'da mazeret bildirme zorunluluğu olmadan her türlü uzaktan oy kullanılabiliyor. Oy pusulası sayımı seçim günü yerel saatle sabah saat 7'de başlayabiliyor. 17 Eylül’de Pennsylvania Yüksek Mahkemesi, en geç seçim gününe ait posta damgası olduğu sürece posta yoluyla kullanılan oyların, 3 Kasım seçimlerinden üç gün sonraya kadar kabul edileceğine karar verdi.

TEKSAS Seçici delege sayısı: 38

Sandıkların kapanışı: TSİ 04.00 (Teksas'taki iki batı ilçesi, eyaletin geri kalanından bir saat geride.)

Başkanlık yarışındaki durumu: Cumhuriyetçi eğilimli

3 Kasım’daki diğer önemli seçimler: ABD Senatosu için adaylar çekişmeli bir rekabet sürdürüyor.

Oy sayımı: Teksas seçmenleri, posta yoluyla oy kullanabilmek için belli kriterleri karşılamak zorunda. 65 yaşın üzerinde olmak, hasta veya engelli olmak veya erken oy kullanma döneminden seçim gününe kadar oy verdikleri ilçede bulunmamak, bu kriterler arasında. Tüm seçmenler erken oy kullanma merkezinde şahsen sandığa gidebiliyor. Seçim yetkililerinin oyları ön işlemden geçirmesi ve sayması ilçelerin nüfusuna bağlı. Bir ilçenin nüfusu 100 binden fazla ise pusulalar eyaletteki erken oy verme tarihinden yani 30 Ekim’den sonra sayılmaya başlanabilir. En geç 3 Kasım damgalı oylar da seçimden sonraki gün saat 17.00'ye (TSİ 03.00)’e kadar teslim alınırsa sayılacak. Askerler ve denizaşırı ülkelerde yaşayan seçmenler için bu süre, 9 Kasım iş günü sonuna kadar uzatıldı.

WISCONSIN Seçici delege sayısı: 10

Sandıkların kapanışı: TSİ 05.00

Başkanlık yarışındaki durumu: Demokrat eğilimli

3 Kasım’daki diğer önemli seçimler: Vali ya da Senato seçimi oy pusulasında yok.

Oy sayımı: Wisconsin'de mazeret bildirme zorunluluğu olmadan her türlü uzaktan oy kullanılabiliyor. Oylar, seçim günü sandıkların kapanışına kadar alınmış olmalı. Oylar, 3 Kasım'da sandıklar açılana kadar sayılamıyor. MINNESOTA Seçici delege sayısı: 10

Sandıkların kapanışı: TSİ 05.00

Başkanlık yarışındaki durumu: Demokrat eğilimli

3 Kasım’daki diğer önemli seçimler: 1. ve 7. bölgelerde ABD Senatosu ve ABD Temsilciler Meclisi için üyeler belirlenecek.

Oy sayımı: Minnesota'da mazeret bildirme zorunluluğu olmadan her türlü uzaktan oy kullanılabiliyor. Oy pusulalarının alınmasından itibaren beş gün içinde ön işleme tabi tutulması gerekiyor. 20 Ekim'den itibaren oy pusulaları açılabiliyor ve kayda alınabiliyor ancak sonuçlar yalnızca sandıklar seçim günü kapandıktan sonra açıklanabiliyor. Oylar, 3 Kasım'a kadar postaya verilip 10 Kasım'a kadar alındığı sürece sayılabiliyor.

ARIZONA Seçici delege sayısı: 11

Sandıkların kapanışı: TSİ 05.00

Başkanlık yarışındaki durumu: Demokrat eğilimli

3 Kasım’daki diğer önemli seçimler: ABD Senatosu üyeleri belirlenecek.

Oy sayımı: Arizona'da mazeret bildirme zorunluluğu olmadan her türlü uzaktan oy kullanılabiliyor. Tüm oy pusulaları, seçim günü sandıkların kapanmasına kadar merkezlere ulaşmalı. Oylar, 3 Kasım'dan 14 gün önce taranıp sınıflandırılabiliyor. Ancak sonuçlar, sandıklar seçim günü kapanana kadar açıklanamıyor. NEVADA Seçici delege sayısı: 6

Sandıkların kapanışı: TSİ 06.00

Başkanlık yarışındaki durumu: Demokrat eğilimli

3 Kasım’daki diğer önemli seçimler: Oy pusulasında vali veya ABD Senatosu seçimi yok.

Oy sayımı: Nevada'da mazeret bildirme zorunluluğu olmadan her türlü uzaktan oy kullanılabiliyor ve oy pusulaları merkezlere ulaştıktan sonra işleme alınabiliyor. Nevada yetkilileri seçimlerden 14 gün önce oy pusulalarını taramaya ve kaydetmeye başlıyor, ancak sonuçlar seçim gecesine kadar açıklanmıyor. 3 Kasım'a kadar postaya verilen oylar, seçimden sonraki yedi gün içinde sayım merkezlerine ulaştıkları sürece sayılabiliyor.