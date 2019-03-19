HABER

ABD sel altında! Binlerce kişi tahliye edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2019 08:33 | Son Güncelleme

ABD'nin orta batı eyaletlerinde etkili olan sel 3 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Hafta sonundan beri etkili olan yağışlar nedeniyle yükselen su seviyesi rekor düzeye ulaştı.

Şiddetli yağışlar ve biriken karların erimesiyle ölenlerin olduğu bölgede 2 kişinin de hala kayıp olduğu açıklandı. Maddi hasarında yüksek boyutlara ulaştığı eyaletlerde binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

ABD sel altında

ABD'nin orta batı eyaletlerinde etkili olan sel nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e çıkarken, binlerce kişi de tahliye edildi.
Şiddetli yağış ve kar erimesi nedeniyle Nebraska, Iowa, Wisconsin, Missouri ve Kansas eyaletleri sele teslim oldu. Hafta sonundan beri etkili olan yağışlar nedeniyle yükselen su seviyeleri rekor düzeye ulaştı.
Yetkililer, orta batı eyaletlerinde etkili olan sel nedeniyle Nebraska'da ölenlerin sayısının 3'e çıktığını, 2 kişinin ise hala kayıp olduğunu açıkladı, binlerce kişi ise evlerinden tahliye edildi.
Sel nedeniyle yüzlerce ev, köprü ve yollar zarar gördü. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD sel

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2018'de en çok ziyaret edilen şehirler açıklandı

2018'de en çok ziyaret edilen şehirler açıklandı

The Vessel açıldı! Akın akın görmeye gidiyorlar

Milyonlar açılmasını bekliyordu! Akın akın oraya gidiyorlar

Bir yıl sonra bugün Afrin

Bir yıl sonra bugün Afrin

Hollanda'daki Türk saldırganın eski sevgilisi konuştu: O bir terörist değil, psikopat!

Hollanda'daki saldırganın eski sevgilisinden şoke eden sözler!

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

Putin’den Erdoğan’a sürpriz davet! 'Davete olumlu yaklaştı'

Putin’den Erdoğan’a sürpriz davet! 'Davete olumlu yaklaştı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.