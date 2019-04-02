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"ABD selzedelere yardım kanallarını engelliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi: "ABD insanlık dışı ve zalimce bir yaklaşımla selzedelere insani yardımların ulaştırılacağı tüm kanalları engellemiş durumda" "Kızılhaç ve Kızılay gibi örgütler, yardımları İran Kızılayına ulaştıramadıklarını açıkladı. Uluslararası kamuoyu ve kuruluşlar bu acımasızca adıma karşı çıkmalıdır"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin ülkede yaşanan sel felaketinde mağdur olanlara yardım kanallarını engellediğini söyledi.

Kasımi, devlet medyasında yer alan açıklamasında ABD'nin İran kurumlarına uyguladığı yaptırımlar nedeniyle felaketin yaşandığı bölgelere yeterli yardımın ulaştırılamadığını ifade etti.

ABD'nin İran Kızılayına ait hesapları engellediğini aktaran Kasımi, ABD'nin bu adımla diğer ülkelerden selzedelere gönderilecek yardımların önünü kestiğine dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çıkışının yıl dönümüne yakın bir süreçte Washington yönetimi tarafından atılan bu adımların İran halkının aleyhine olduğunu dile getiren Kasımi, "ABD yöneticileri yaptırımların İran halkına karşı değil onların çıkarına hizmet ettiğini iddia ediyor. Ancak ABD'nin bu adımı, bu ülke yöneticilerinin gülünç iddialarının aksine halka karşı attığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Olağanüstü şartlarda dahi tüm banka sisteminin engellenemeyeceğini ve insani yardımların Kızılhaç ve Kızılay gibi örgütler aracılığıyla ulaştırıldığına işaret eden Kasımi, şöyle devam etti:

"ABD insanlık dışı ve zalimce bir yaklaşımla selzedelere insani yardımların ulaştırılacağı tüm kanalları engellemiş durumda. Kızılhaç ve Kızılay gibi örgütler, yardımları İran Kızılayına ulaştıramadıklarını açıkladı. Uluslararası kamuoyu ve kuruluşlar bu acımasızca adıma karşı çıkmalıdır."

İran'ın Huzistan, Gülistan, Loristan, Fars, Kirmanşah ve Hemedan eyaletlerinde yaklaşık iki haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi büyük hasara yol açmış ve 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerden Gülistan eyaletinin valisi Menaf Haşimi'nin yurt dışında izinde olması ülkede tartışmalara neden olmuş ve bunun üzerine Haşimi görevinden alınmıştı.

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ABD İRAN

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