"ABD şemsiyesi altında PYD, YPG yapılanmasına asla müsaade edilmemelidir"

İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Suriye'nin kuzeydoğusunda asla ve kat'a bir PYD, YPG yapılanmasına, onların ABD şemsiyesi altında bir bölge oluşturmalarına asla müsaade edilmemelidir çünkü, bu Türkiye'nin beka, huzur, güvenlik sorunudur." dedi.

Destici, Yenikapı'da, Alperen Ocakları İstanbul Ocaklar ve Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı ile düzenlenen programda,Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere başarılarak dileyerek, bütün babaların da Babalar Gününü kutladı.

Destici, şehitleri hürmetle anıp, özellikle ramazan ayında PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılarda şehitlerin olduğunu hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kahraman ordumuz, Irak'ın kuzey bölgesindeki terör yuvalarına karşı Pençe Harekatı'nı başlattı ve bu harekat çok süratli, kapsamlı ve kararlı bir şekilde sürdürülüyor. Buradaki kahramanlarımıza yüce Rabbimden başarılar diyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun, onları her daim muzaffer eylesin. BBP olarak başından itibaren terörün tüm unsurlarına karşı kapsamlı, topyekün bir mücadele verilmesi gerektiğinin altını çizmiştik. Bu safhada, bu mücadele aynen bu şekilde sürüdürülmektedir. Hem ülkemiz sınırları içinde hem de gerektiğinde başta Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi olmak üzere sınırlarımız dışında da ciddi ve kapsamlı harekatlar düzenlenerek terör yuvalarına karşı her türlü operasyon gerçekleştirilmektedir. Özellikle Pençe Harekatı'yla ilgili düşüncemiz şudur, Irak'ın kuzeyinde ister Kandil, ister Sincan'da bir terörist kalmayıncaya kadar bu operasyon devam etmeli, asla ve kat'a terör yok edilmeden ordumuz geri dönmemeli ve orada kalıcı hale gelmelidir. Aynı şekilde kamuoyunda Fırat'ın doğusu olarak bilinen Suriye'nin kuzeydoğusunda faaliyetlerini sürdüren ve ABD'den her türlü silah, mühimmat, eğitim ve lojistik desteği alan PKK'nın uzantısı PYD ve YPG unsurlarına karşı da hazırlıklarının bitmiş olduğu bilgisine sahip olduğumuz operasyonun da bir an önce başlaması gerekiyor. Bu operasyon da kararlı bir şekilde başlamalı ve Suriye'nin kuzeydoğusunda da asla ve kat'a bir PYD, YPG yapılanmasına, onların ABD şemsiyesi altında bir bölge oluşturmalarına asla müsaade edilmemelidir çünkü bu Türkiye'nin beka, huzur, güvenlik sorunudur."