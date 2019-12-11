ABD Senato komitesinden Türkiye'ye yaptırım onayı

Yasada Türkiye'ye, Suriye'ye düzenlediği harekat nedeniyle yaptırım uygulanmasının "uygun bir yanıt" olduğu belirtiliyor. Harekatın "zayıflayan ve sorunlu" ABD-Türkiye ilişkilerine bir örnek teşkil ettiği ve ABD, NATO ve NATO üyesi Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor. Türkiye'nin Suriye'ye operasyonunun "kabul edilemez ve gereksiz" bir şekilde tansiyonu arttırdığı, insani bir krize sebep olabileceği ve IŞİD'e karşı savaşta elde edilen kazançları yok edeceği belirtiliyor.

Komite Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch, "Senato'nun bir araya gelmesinin ve Türkiye'nin davranışını değiştirmek için bu fırsatı kullanmasının zamanı gelmiştir" dedi. "Amerikan Ulusal Güvenliğine katkıda bulunma ve IŞİD'in yeniden güçlenmesini engellenme yasası" 18 kabul oyuna karşılık 4 ret oyu ile Dış İlişkiler Komitesi'nde onaylandı. Tasarı Senato Genel Kurulu'nun onayına sunulacak.

Çoğunluk onaylıyor

Diğer bir Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul ise Başkan Trump'ın Ankara ile temaslarında elini zayıflatacağı gerekçesi ile tasarıya karşı çıktı. Ancak Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerin çoğu Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması ve Suriye'ye düzenlediği askeri harekat nedeniyle Türkiye'yi eleştiriyor.

Demokrat Senatör Bob Menendez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin son bir yıl içerisindeki eylemleri kabul edilebilecek gibi değildir. Bu tasarı Türkiye'ye Suriye konusundaki davranışının kabul edilemez, S-400 satın almasının da savunulamaz olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.

Kalın: Süreci takip ediyoruz

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 2019 yılının son kabine toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kalın S-400lerle ilgili olarak ABD Kongre'sindeki süreci takip ettiklerini kaydetti.

Kalın, "Kongreden bu yasa tasarısı geçse de geçmese de bu süreç devam edecek. Bu tasarı daha sonra Başkan'ın önüne geçecek. Önümüzde daha bir süreç var. Trump'ın bir iyi niyet içerisinde olduğunu biliyoruz. Kendisi de ifade etti. Kongre'den geçmiş bir yasa olduğu için onun da eli kolu bağlı, bunu anlayabiliyoruz. Yaptırım yasasındaki 12 maddeden hangilerini seçeceği Başkan'ın elinde. Kongre üyelerinin gözlerini ve kulaklarını gerçeklere kapattığı anlaşılıyor. Bu konunun olup bitmiş olduğunu söylüyorlar. Bizim bunu kabullenmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.

Reuters, DHA / SSB, HT

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