ABD Senatosu 1 Trilyonluk Altyapı Tasarısını Oyluyor

ABD Senatosu'nun 1 trilyon dolar tutarındaki partilerüstü altyapı tasarısını Salı günü onaylaması bekleniyor.

Altyapı paketi, yeni harcamalar için 550 milyar dolarlık ödenekle yol, su sistemleri ve hızlı internet erişimini yaygınlaştırma planını içeriyor.

Bugün (10 Ağustos) yapılacak oylama, bir grup Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili senatörün yürüttüğü kapsamlı müzakereleri izliyor.

Ancak her iki partiden de tasarıya karşı çıkanlar var. Bazı Demokrat Partililer, tasarının ABD'nin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadığını söylerken kimi Cumhuriyetçiler, tasarının geniş kapsamlı olmasına ve yüksek maliyetine itiraz ediyor.

Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'nin eşit sayıda sandalyeye sahip olduğu ve Demokratlar'ın Senato'nun başkanı sayılan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyuyla üstünlüğü oluşturduğu Senato'da tasarının geçirilmesi için üçte ikilik çoğunluk sağlanması bekleniyor.

Altyapı paketinin Senato'da onaylanması üzerine tasarı Temsilciler Meclisi'ne gönderilecek. Temsilciler Meclisi'nin paket üzerindeki görüşmelere Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Partili Chuck Schumer, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Şunu söyleyeyim, çok uzun sürdü, dolambaçlı yollara girildi, ancak bu tasarının Amerika'ya birçok iyiliği dokunacak. Senato bu tasarıyı onayladığı için gurur duymalı" dedi.

Partilerüstü müzakerelerde rol alan Cumhuriyetçi Partili Ohio Senatörü Rob Portman, altyapı paketini "ülke tarihinin en büyüğü" olarak niteledi.

Senatör Portman, Pazartesi geç saatlerde paylaştığı Twitter mesajında, "On yıllar süren eylemsizlikten sonra nihayet ekonomimizin ve ülkemizin büyük ihtiyaç duyduğu emniyetli, güvenilir ve modern bir altyapı sunmayı başaracağız" dedi.

Chuck Schumer ayrıca altyapı tasarısı üzerinde yapılacak oylamadan sonra Senato'nun dikkatini tüm çocuklara okul öncesi eğitim, ücretsiz meslek yüksekokulu eğitimi, hesaplı konut erişimi ve temiz enerji programlarını içeren 3 trilyon 500 milyar dolarlık ve 10 yıllık plana çevireceğini söyledi.

Geniş kapsamlı bu paket Senato'daki Demokratlar'ın desteğine sahip olsa da Cumhuriyetçiler, pakete karşı çıkıyor.

Demokrat Partililer'in bütçe uzlaşısı olarak bilinen özel bir süreçle planı ele almaya başlaması bekleniyor. Bu özel süreç, planın sadece salt çoğunlukla, Cumhuriyetçi Parti tarafından olası bir kürsü işgali engeliyle (filibuster) karşılaşmadan Senato'dan geçirilmesini öngörüyor.

Demokrat Parti, yılın ilerleyen aylarında, söz konusu programların eksiklerini tamamlamak amacıyla harcama yasasını da salt çoğunlukla geçirebilir.

3,5 trilyon dolarlık plan üzerindeki tartışmaların birkaç ay sürmesi bekleniyor.

