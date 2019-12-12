HABER

ABD Senatosu, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak niteleyen tasarıyı kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 12.12.2019 21:58 | Son Güncelleme

ABD Senatosu, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak niteleyen tasarıyı geçirdi.

ABD Senatosu, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak niteleyen tasarıyı kabul etti

ABD, (DHA)- ABD Senatosu, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak niteleyen tasarıyı geçirdi. Senato, dördüncü kez oylanan tasarıyı oy birliği ile kabul etti.
ABD Senatosu, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak niteleyen tasarıyı geçirdi. Tasarı daha önce Temsilciler Meclisi’nde 11’e karşı 405 oyla kabul edilmiş ancak 3 kez Senato tarafından engellenmişti. Bu kez tasarı, Senato’da kabul edildi. New Jersey Senatörü Bob Menendez haberi Twitter hesabında paylaştı. Menendez paylaşımında, “Ermeni Soykırımını tanıma ve anma kararımız ABD Senatosu’ndan yeni geçti” yazdı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı! İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı!
Rusya 18 ton Türk narını geri gönderdiRusya 18 ton Türk narını geri gönderdi
ABD Senatosu 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen Ermeni tasarısını kabul ettiABD Senatosu 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen Ermeni tasarısını kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

UEFA, asker selamı için kararını verdi

UEFA, asker selamı için kararını verdi

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Bakan Albayrak duyurdu! Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu

Bakan Albayrak duyurdu! Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu

TBMM karıştı! Yeğen Öcalan'ın sözleri büyük tepki çekti

TBMM karıştı! Yeğen Öcalan'ın sözleri büyük tepki çekti

AK Partili Başkan'ın mazbatası iptal edildi!

AK Partili Başkan'ın mazbatası iptal edildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Bilim insanları: Evrenin şafağı çok yakın!

Bilim insanları: Evrenin şafağı çok yakın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD Senatosu 'Sözde Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

Son dakika: Yunanistan'dan skandal hareket! Göçmenleri Türkiye tarafına bıraktılar

Yunanistan'dan skandal hareket! Görüntüler ortaya çıktı

Google'a arama sonuçlarını silme talimatı

Google'a arama sonuçlarını silme talimatı

"Hiçbir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz"

Hiçbir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz

Haydar Aliyev vefatının 16. yılında anılıyor

Haydar Aliyev vefatının 16. yılında anılıyor

Rusya 2 Alman diplomatı sınır dışı etti

Rusya 2 Alman diplomatı sınır dışı etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.