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ABD Senatosu 4 Mayıs’ta Toplanacak 

27.04.2020 23:23 | Son Güncelleme

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, senatörlerin gelecek hafta başkent Washington’a döneceğini ve 4 Mayıs’ta çalışmaya başlayacaklarını açıkladı

ABD Senatosu 4 Mayıs’ta Toplanacak 

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, senatörlerin gelecek hafta başkent Washington’a döneceğini ve 4 Mayıs’ta çalışmaya başlayacaklarını açıkladı.

McConnell yazılı açıklamasında, ‘‘Rutin çalışmalarımızı daha akıllıca ve güvenli olacak şekilde değiştireceğiz, ama Amerikan halkına karşı anayasal görevimizi yerine getireceğiz ve kritik işleri yüz yüze görüşeceğiz. Eğer doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, kamyon şoförleri, market çalışanları ve daha birçok cesur Amerikalı’nın, dikkatle görevlerinin başında olması gerekliyse, senatörlerin de kendi işlerinin başında olması ve onları desteklemesi gerekir’’ ifadelerini kullandı.

McConnell ayrıca, Senato’nun bu karmaşık krize yanıtını güçlendirmek için somut adımlara odaklanması gerektiğini belirtti. Senato Çoğunluk Lideri, ‘‘Daha önceden var olan ve Covid-19 ile ilgisi olmayan partici talepler ve çağrılarla dikkatimiz dağılmamalı’’ dedi.

McConnell, salgınla mücadelede sağlık çalışanlarından küçük işletme sahiplerine kadar birçok kesimden hizmet vermek için yeni yöntemler bulmalarını talep etti. McConnell, bu faaliyetlerin federal ve yerel yasalara takılarak gelecekte yıllarca sürecek davalar açılmasına neden olabileceğine de dikkat çekti ve bunun Kongre'nin acil harekete geçmesi gereken konulardan biri olduğunu söyledi. McConnell, ‘‘Bunun olmasına izin veremeyiz. Ulusumuz asrın en kötü pandemisi ve muhtemelen Büyük Buhran’dan sonraki en kötü ekonomik şokla karşı karşıya. Buna yanıtımız yavaş, zayıf ya da tarihteki en büyük davalara neden olacak şekilde istismara açık olmamalı’’ ifadelerini kullandı.

Bu virüsle savaşan cesur sağlık çalışanları ve ekonomiyi faaliyete geçirecek girişimcilerin, fırsatçı davalardan daha güçlü şekilde korunmayı hak ettiğini belirten McConnell, partilerüstü Corona Virüsü Yardım, Kurtarma ve Ekonomik Güvenlik Yasası’nın (CARES) genişletilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Cumhuriyetçiler’in gelecekteki tüm tartışmalarda büyümeye ve belirsizliği sona erdirmeye yönelik reformlar konusunda ısrarcı olacağını kaydeden Mitch McConnell, açıklamasında ‘‘Amerikan halkının yüzeysel solcu gündüz rüyalarına değil, onları hak ettikleri yanıtı vermeye, toparlanmaya ve gelecekte hazırlıklı olmaya yöneltecek sağduyulu adımlara ihtiyacı var’’ dedi.

McConnell, gelecek hafta tüm meslektaşlarını görmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Senato, Corona virüsü salgını nedeniyle en son beş hafta önce toplanmıştı. Senatörler, Mart ayı sonunda iki haftalık Paskalya tatili için Washington’dan ayrılmış, McConnell bu arayı uzatmıştı. Senato üyeleri arasında bir tek Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul’un Corona virüsüne yakalandığı açıklanmıştı.

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