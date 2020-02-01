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ABD Senatosu azil davasında yeni tanıkların dinlenmesini reddetti, Trump önümüzdeki hafta aklanabilir

01.02.2020 13:59 | Son Güncelleme

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın yargılandığı azil davasında yeni tanıkların dinlenmesini ve yeni delillerin sunulmasını 49'a karşı 51 oyla reddetti. Bu kararla Trump'ın aklanması hemen hemen kesinleşti. Senato'daki nihai oylama 5 Şubat Çarşamba günü yapılacak.

ABD Senatosu azil davasında yeni tanıkların dinlenmesini reddetti, Trump önümüzdeki hafta aklanabilir

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın yargılandığı azil davasında yeni tanıkların dinlenmesini ve yeni delillerin sunulmasını 49'a karşı 51 oyla reddetti. Bu kararla Trump'ın aklanması hemen hemen kesinleşti.

Trump'ın görevini kötüye kullanarak 2020 başkanlık seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden ile oğlunun soruşturulması için Ukrayna'ya baskı yapmakla suçlandığı davada nihai oylama 5 Şubat'ta yapılacak.

100 üyeli Senato'da Trump'ın da mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin 53 sandalyesi bulunuyor.

Senato'da oylamada, yeni tanıkların dinlenebilmesi için Demokratlar dört Cumhuriyetçi senatörden destek almayı umuyordu. Ancak oylamada sadece iki Cumhuriyetçi senatörün Demokratlar'la aynı safta yer almasıyla, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dahil yeni tanıklarının dinlenmesinin önü kapandı.

Önde gelen bazı Cumhuriyetçiler, Demokratlar'ın çoğunluğundaki Temsilciler Meclisi'nde alınan azil kararından sonra 21 Ocak'ta Senato'ya taşınan davanın hiçbir tanık dinlenmeden ve yeni kanıtlara izin verilmeden hemen sonuçlandırılmasını, özellikle de Bolton'ın ifade vermesinin engellenmesini istiyordu.

Amerikan New York Times gazetesine göre, John Bolton yakında piyasaya çıkacak kitabında Trump'ın kendisine bizzat, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın, Biden'la ilgili soruşturmaya bağlanması için talimat verdiğini söylüyor.

John Bolton was fired from his post as National Security Adviser in September

Üçte iki çoğunluk gerekiyor

Çarşamba günü yapılacak oylamada Trump'ın azledilebilmesi için üçte iki çoğunluk; yani 67 senatörün oyu gerekiyor. Şimdiye kadar hiçbir Cumhuriyetçi senatörden Trump'ın azli yönünde oy kullanabileceğine dair bir işaret gelmedi.

Uzmanlara göre, oylamada gözler, herhangi bir Demokrat senatörün Cumhuriyetçilerin safında yer alarak Trump'ın aklanması yönünde oy kullanıp kullanmayacağına çevrildi.

Böyle bir durumun Trump'a 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi önemli bir avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.

ABD Senatosu azil davasında yeni tanıkların dinlenmesini reddetti, Trump önümüzdeki hafta aklanabilir

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