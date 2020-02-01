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ABD Senatosu, azil yargılamasına yeni tanık çağırmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 02:33 | Son Güncelleme

Senatoda yapılan oylamada 49'a karşı 51 senatör, Başkan Donald Trump'a yönelik azil yargılamasında yeni tanık çağrılmasına hayır oyu verdi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden azil yargılamasında yapılan oylamada, yeni tanık çağrılmasına gerek olmadığı kararı çıktı.

Trump'a yönelik azil sürecinde yerel saatle 13.00'te başlayan yargılamanın 10. günü, kritik bir oylamaya sahne oldu.

Senato Genel Kurulunda 4 saat süren kapanış sunumlarının ardından yapılan oylamada, mahkemeye yeni tanık çağrılması ve yeni deliller sunulmasını öngören madde, 49 senatörün evet oyuna karşı 51 senatörün hayır oyu ile reddedildi.

47 Demokrat senatörün tamamı maddenin kabulü için oy verirken, Cumhuriyetçi senatörler Mitt Romney ile Susan Collins de evet oyu verdi.

Kabul edilmesi için en az 51 oya ulaşması gereken madde, Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla reddedilirken, Demokratların Senatoya yeni tanık çağırma yönündeki umutları da sona ermiş oldu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Trump'ın azline yönelik iki maddenin çarşamba günü oylanmasının beklendiği kaydedildi, ancak Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın konuyla ilgili açıklama yapacağı ifade edildi.

- Demokratlar için önemli bir "yenilgi"

Söz konusu oylama, özellikle eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Ukrayna konusundaki ifadesini dinlemek için mahkemeye çağrılmasını talep eden Demokratlar için kayda değer bir yenilgi anlamı taşıyor.

Böylece, Bolton'ın yakında piyasaya çıkacak kitabında yer aldığı iddia edilen Ukrayna bölümüyle ilgili tartışmalar da Senato gündeminden düşmüş oldu.

New York Times gazetesi, Bolton'ın yeni çıkacak kitabında, Trump'ın siyasi rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik soruşturma açılana kadar Ukrayna'ya askeri yardımı dondurmayı istediğini yazdığını iddia etmiş, Trump ise iddiayı yalanlamıştı.

- Trump'a yönelik azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

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