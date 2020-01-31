ABD Senatosu, azil yargılamasında soru-cevap maratonunu tamamladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılama sürecinde senatörlerle iddia ve savunma makamları arasındaki soru-cevap maratonu, mahkemeye yeni tanık çağrılıp çağrılmamasıyla ilgili tartışmalarla tamamlandı.

Senato Genel Kurulunda dün başlayıp toplam 16 saat süren ve tüm senatörlerin hem Trump'ı suçlayan Demokrat savcı vekillere, hem de Trump'ın avukatlarına sorularını yazılı olarak yönelttiği yargılama bölümü sona erdi.

Soru-cevap bölümüne damgasını vuran konu ise eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yakında piyasaya çıkacak kitabında yer aldığı iddia edilen Ukrayna bölümüyle ilgili tartışmalar oldu.

Demokrat savcı vekiller ısrarla Bolton'ın mahkemeye tanık olarak çağrılıp dinlenmesi gerektiğini savunurken, Trump'ın avukatları ise bu adımın gereksiz ve Bolton'ın ifadesinin "güvenilmez" olduğunu ileri sürdü.

Trump'ın avukatları, Bolton'ın Ukrayna konusuna hakimiyetinin sınırlı olduğunu ve eğer konuyla ilgili iddiası varsa bile bunu kendi kitabını çıkarana kadar bekletmesini "oldukça şüpheli" bulduklarını dile getirdiler.