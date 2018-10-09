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ABD Senatosu Brett Kavanaugh'nun Anayasa Mahkemesi adaylığını onayladı

09.10.2018 01:34 | Son Güncelleme

ABD Senatosu Brett Kavanaugh'nun Anayasa Mahkemesi adaylığını 48'e karşı 50 oyla onayladı

ABD Senatosu Brett Kavanaugh'nun Anayasa Mahkemesi adaylığını 49'a karşı 50 oyla onayladı

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