ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu, ABD’nin yeni Azerbaycan ve Kıbrıs büyükelçilerinin atamasını onaylamaya hazırlanıyor

Az önce başlayan oturumda Kıbrıs büyükelçiliğine atanan Judith Gail Garber, senatörlere sunum yapıyor. Aynı oturumda Azerbaycan Büyükelçiliği’ne atanan Earle D. Litzenberger ve Bosna-Hersek ile İzlanda büyükelçiliği görevlerine atanan adaylar senatörlere sunumda bulunacak ve kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayacak.
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