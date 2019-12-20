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ABD Senatosu, hükümetin kapatılmasını önlemek için iki bütçeyi onayladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2019 11:26 | Son Güncelleme

ABD Senatosu, hükümetin kapatılmasını önlemek için toplamda 1.4 milyar dolarlık iki ayrı bütçeyi onayladı.ABD’de 12 projenin yer aldığı 2 farklı bütçe, hem ABD Temsilciler Meclisi hem de Senato tarafından kabul edildi.

ABD Senatosu, hükümetin kapatılmasını önlemek için iki bütçeyi onayladı

ABD Senatosu, hükümetin kapatılmasını önlemek için toplamda 1.4 milyar dolarlık iki ayrı bütçeyi onayladı.
ABD’de 12 projenin yer aldığı 2 farklı bütçe, hem ABD Temsilciler Meclisi hem de Senato tarafından kabul edildi. Toplam maliyeti 1.4 trilyon doları bulan bütçede Trump yönetiminin duvar örmek istediği ABD-Meksika sınırı için 1.37 milyar dolarlık bir bütçe ayrıldı. Geçen yıl bu dönemlerde Trump, kendisine Meksika sınırına duvar örülmesi için istediği bütçenin verilmemesi üzerine haftalarca hükümetin kapalı kalmasını sağlamıştı.
Başkan Donald Trump’ın söz konusu 2 bütçeyi bugün imzalaması bekleniyor.

Pentagon’a 738 milyar dolarlık bütçe
Kabul edilen bütçe kapsamında Pentagon’a askeri faaliyetleri için geçen yıla oranla 22 milyar dolar daha fazla bütçe ayrılması sonucu Savunma Bakanlığının bütçesi 738 milyar dolara çıkacak. Ayrıca ilk kez, askeri uzay gücü için de finansman ayrılacak. ABD’de Obamacare (Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası) olarak bilinen sağlık sisteminin finanse edilmesi için getirilen bazı vergiler ise iptal edilecek.
Trump’ın danışmanları, hükümetin kapatılmasını önlemek için 45 belgeyi hafta sonundan önce imzalayacağını açıklamıştı. Trump’ın imzasını bekleyen tasarılar arasında, ülkedeki sigara satış yasağında yaş sınırının 18’den 21’e çıkarılmasını içeren bir hüküm de yer alıyor.

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