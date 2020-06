ABD Senatosu Michael Pack’in USAGM Başkanlığını Onayladı

Oylamadan hemen önce söz alan Maliye Komisyonu kıdemli üyesi Demokrat Senatör Ron Wyden, Pack’in kar amacı gütmeyen Public Media Lab’in (Kamu Yayıncılığı Şirketi) fonlarını kanuna aykırı şekilde ve kendi çıkarları için uygunsuzca kullanıp kullanmadığıyla ilgili District of Columbia başsavcılığının yürüttüğü soruşturmayı gündeme getirdi.

Michael Pack kim?

Belgesel yapımcısı Michael Pack, merkezi California'da bulunan muhafazakar Claremont Enstitüsü'nün yöneticisiydi. Pack ayrıca kar amacı gütmeyen Public Media Lab (Kamu Yayıncılığı Şirketi) için çalışmıştı.

2002 yılında dönemin başkanı George W. Bush tarafından Ulusal İnsani Bilimler Konseyi'nde görev yapmak üzere atanan Pack, 1990'lı yılların başında daha sonra Amerika'nın Sesi'nin bir parçası olan WorldNet hükümet televizyon hizmetini yönetmişti.

Pack ve muhafazakar Breitbart News'ün eski yöneticisi Steve Bannon, Irak Savaşı'nı anlatan ”The Last 600 Meters” (Son 600 Metre) ve nükleer gücü irdeleyen ”Rickover: The Birth of Nuclear Power” (Rickover: Nükleer Gücün Doğuşu) adlı belgesellerde birlikte çalışmıştı.

Pack, 2017 yılında Federalist adlı haber sitesi için kaleme aldığı yazısında, Bannon'dan ”başarılı muhafazakar belgesel yapımcısı” olarak övgüyle söz etmiş ve belgesel film sektöründeki liberal önyargılardan yakınmıştı.

Pack, 19 Eylül 2019’da Kongre’de verdiği ifadede, USAGM yöneticisi olarak kurumun operasyonel etkinliğini ve çalışanların moralini arttırmak konularına önem vereceğini ve kurumun güvenilirliğine zarar veren etik skandalları da engelleyeceğini söylemişti.