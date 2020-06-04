ABD Senatosu Michael Pack’in USAGM Başkanlığını Onayladı

Amerika'nın Sesi'nin (VOA) de bağlı bulunduğu Amerikan Küresel Medya Dairesi’nin (USAGM) yeni CEO’su ABD Başkanı Donald Trump’ın adayı Michael Pack olacak. ABD Senatosu Genel Kurulu, belgesel film yapımcısı Michael Pack’in adaylığını 38’e karşı 53 oyla onayladı. Oylamadan hemen önce söz alan Maliye Komisyonu kıdemli üyesi Demokrat Senatör Ron Wyden, Pack’in kar amacı gütmeyen Public Media Lab’in (Kamu Yayıncılığı Şirketi) fonlarını kanuna aykırı şekilde ve kendi çıkarları için uygunsuzca kullanıp kullanmadığıyla ilgili District of Columbia başsavcılığının yürüttüğü soruşturmayı gündeme getirdi. Michael Pack’in ilk aday gösterildiğinde Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda yalan beyanda bulunduğuyla ilgili de yalan beyanda bulunduğunu savunan Oregon Senatörü, Trump’ın adayının ''karanlık'' mali anlaşmalarıyla ilgili hala yanıtlanmamış sorular olduğunu söyledi. Wyden, bu soruşturmanın sonuçlanmasını beklemeden bu oylamanın Genel Kurul’a getirilmesini eleştirdi. ‘’Bu bir adayın yasaları ihlal ederek, vergi mükelleflerini dolandırıp dolandırmadığı meselesidir’’ diyen Wyden, Başkan Trump’ın adaylığına karşı çıktığını yineledi.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Senatör James E. Risch ise sözü uzatmadan Pack’in bu görev için en iyi aday olduğunu söyleyerek oylamayı başlattı. Senatör Risch, iki hafta önce komisyondaki adaylık oylamasında, ‘’Adalet Bakanlığı’ndan herhangi bir soruşturma nedeniyle Pack’in adaylığının oylanmasıyla ilgili bir talep gelseydi, oturumu ertelerdim’’ demişti. 40 dakika süren oylama sonucu Michael Pack’in, 100 üyeli Senato’dan USAGM’in yeni CEO’su olmasına 53 ‘’evet’’ oyuyla onay çıktı. 38 karşı oy kullanıldı. İki yıl önce aday gösterilmişti Trump tarafından USAGM’i yönetmek üzere iki yıl önce aday gösterilen Pack 2015 yılında eski Başkan Barack Obama tarafından atanan John Lansing’in yerini alacak. 2019’un Eylül ayı sonunda USAGM’den ayrılan Lansing ABD’de bağımsız ve kar amacı gütmeyen medya kuruluşu NPR’ın genel müdürü olarak göreve başlamıştı. Demokratlar, Trump’ın Pack’i, USAGM'e bağlı tüm basın kuruluşlarının yayın politikalarını kendi yanına çekecek bir aday olarak gördüğünü söylüyordu. Pack’in, eski Beyaz Saray baş stratejisti ve muhafazakar Breitbart News'ün eski yöneticisi Steve Bannon'la da yakın ilişkileri olduğuna dikkat çekiliyordu.

Michael Pack kim? Belgesel yapımcısı Michael Pack, merkezi California'da bulunan muhafazakar Claremont Enstitüsü'nün yöneticisiydi. Pack ayrıca kar amacı gütmeyen Public Media Lab (Kamu Yayıncılığı Şirketi) için çalışmıştı. 2002 yılında dönemin başkanı George W. Bush tarafından Ulusal İnsani Bilimler Konseyi'nde görev yapmak üzere atanan Pack, 1990'lı yılların başında daha sonra Amerika'nın Sesi'nin bir parçası olan WorldNet hükümet televizyon hizmetini yönetmişti. Pack ve muhafazakar Breitbart News'ün eski yöneticisi Steve Bannon, Irak Savaşı'nı anlatan ”The Last 600 Meters” (Son 600 Metre) ve nükleer gücü irdeleyen ”Rickover: The Birth of Nuclear Power” (Rickover: Nükleer Gücün Doğuşu) adlı belgesellerde birlikte çalışmıştı. Pack, 2017 yılında Federalist adlı haber sitesi için kaleme aldığı yazısında, Bannon'dan ”başarılı muhafazakar belgesel yapımcısı” olarak övgüyle söz etmiş ve belgesel film sektöründeki liberal önyargılardan yakınmıştı. Pack, 19 Eylül 2019’da Kongre’de verdiği ifadede, USAGM yöneticisi olarak kurumun operasyonel etkinliğini ve çalışanların moralini arttırmak konularına önem vereceğini ve kurumun güvenilirliğine zarar veren etik skandalları da engelleyeceğini söylemişti.

Uluslararası yayıncılık Amerikan Küresel Medya Dairesi USAGM, Amerikan hükümetinin fonlarıyla desteklediği tüm haber kuruluşlarını bünyesinde barındırıyor. Toplam yüz ülkeye yayın yapan, izleyici ve dinleyici kitlesi 345 milyonu bulan Amerikan Küresel Medya Dairesi USAGM, geçmişte Yayıncılar Kurulu olarak biliniyordu. Bu isim, geçen yıl Amerikan Küresel Medya Dairesi USAGM olarak değiştirilmişti. 40'dan fazla dilde yayın yapan VOA’nin yanı sıra, Küba'ya yayın yapan TV ve Radyo Marti, Arapça yayın yapan Alhurra TV ve Sawa Radyo, Özgür Avrupa Radyosu ve Özgür Asya Radyosu da USAGM'in çatısı altında faaliyet gösteriyor. 1976 yılında yürürlüğe giren Amerika'nın Sesi Bildirgesi ve Uluslararası Yayıncılık Yasası, hükümetin fonlarıyla desteklenen tüm haber dairelerinin yüksek gazetecilik standartlarına uymasını hükmediyor. Basın özgürlüğü savunucuları, bildirgenin ve yasanın, uluslararası kitlelere hitap eden güvenilir haber kaynağı olmanın temel şartı olduğunu kaydediyor. 1942 yılında kurulan ve ilk yayınını Almanca yapan VOA'nın yayın ilkeleri 1976'da yasa haline geldi. Bu yasanın en önemli hükmü, VOA'nın Amerika'yı bütün yönleriyle dengeli olarak dünyaya tanıtmasını öngörüyor.