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ABD Senatosu'nda aklanan Donald Trump’tan ilk açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 06.02.2020 21:23 | Son Güncelleme

Azil soruşturması sonucu ABD Senatosu'nda yapılan oylamada hakkındaki suçlamalardan aklanan ABD Başkanı Donald Trump, azil sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, sürece ilişkin "Adil olmayan bir süreçti, beraber çok şey atlattık" ifadesini kullandı.

ABD Senatosu'nda aklanan Donald Trump’tan ilk açıklama

ABD Temsilciler Meclisi’nin azil soruşturması sonucu “görevi kötüye kullanmak” ve “Kongre’nin çalışmasını engellemek” şeklindeki iki gerekçeyle ABD Senatosu’da yargılanan ABD Başkanı Donald Trump, yapılan oylama sonucu aklandı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, karar sonrası Beyaz Saray’da sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

(Eski FBI Başkanı) James Comey’i kovmasaydım burada olamazdım, kirli polislerdi.

Eğer kazanmasaydık piyasalar çökerdi.

Bu bir basın toplantısı ya da açıklama değil. Burada bir kutlama için bir aradayız.

İlk başta, Rusya, Rusya, Rusya dediler. Hepsi saçmalıktı.

Adam Schiff adındaki fesat bir siyasetçi, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile konuşmamı uydurdu. Onun için senarist diyorlar. Başarısız bir senaryo yazarı. Ne yazık ki sonra da siyasete atılmış.

Benim başıma gelenleri başka başkanlar kaldırabilir miydi bilmiyorum.

Comey’yi kovmasaydım, bir felaketti bu arada, belki de şu anda burada olmayabilirdim.

Azil süreci şeytani, uydurmaca, kirli polislerin ve yalancıların işiydi. Bu olay başka hiçbir başkanın başına gelmemeli.

Ben yanlış bir şey yapmadım. Hayatımda yaptığım bazı yanlışlar oldu ama… (‘Trump aklandı’ manşeti atan Washington Post gazetesini göstererek) İşte sonucu bu.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Senatosu azil soruşturması

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