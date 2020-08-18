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ABD Senatosu raporu: Trump'ın 2016 seçim kampanyası ile Rusya arasında 'önemli bağlar' var

DÜNYA HABERLERİ  | 18.08.2020 22:00 | Son Güncelleme

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Rusya ile Başkan Donald Trump'ın 2016'daki seçim kampanyası arasında "önemli bağlar" olduğunun vurgulandığı bir rapor yayımladı.

ABD Senatosu raporu: Trump'ın 2016 seçim kampanyası ile Rusya arasında 'önemli bağlar' var

Komitenin bugün yayımladığı 950 sayfalık raporda, eski kampanya menajeri Paul Manafort başta olmak üzere Trump'ın 2016'daki seçim kampanyası ekibiyle Rusya arasında "önemli bağlar" bulunduğu vurgulandı.

Manafort'un kampanyada birlikte çalıştığı Konstantin V. Kilimnik'in "Rus istihbarat yetkilisi" olduğuna işaret edilen raporda, "Manafort'un ilişkili olduğu kişiler, ciddi karşı istihbarat endişeleri doğuruyor." ifadesine yer verildi.

Raporda, Klimnik'in 2016'da Rus istihbaratının hack ve sızma operasyonları ile bağlantısı olduğuna dair bilgilere ulaşıldığı vurgulandı.

"ÇİN VE İRAN DA ENDİŞE TOHUMLARI ATMAK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Senato İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Mark Warner, yaptığı yazılı açıklamada, "Yaklaşık 1000 sayfalık bu rapor, Rusya ile Trump'ın 2016'daki seçim kampanyası arasındaki bağa ilişkin yapılan en kapsamlı inceleme. Trump'ın çalışanları ile Rus hükümeti casusları arasındaki iletişim seviyesi, seçimlerimizi tehdit edecek derecede gerçek karşı istihbarat tehditidir." görüşünü paylaştı.

Komitenin Başkanı Marco Rubio da yaptığı yazılı açıklamada, 2020 seçimlerinin yaklaştığını vurgulayarak, "Şu anda Rusya'nın yanı sıra Çin ve İran da bizim demokrasimizi bozmak, sosyal ayrımları kızıştırmak, kurumlarımızın, seçim sürecimizin ve cumhuriyetimizin meşruluğu ve birliği konusunda endişe tohumları atmak için çalışıyor." ifadesini kullandı.

22 AY SÜREN RUSYA SORUŞTURMASI

Rusya'nın "siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 22 ay süren Rusya Soruşturması'nın raporunu, 22 Mart 2019'da Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongreye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını kaydetmişti.

Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişti.

29 Mayıs'ta kameraların karşısına geçen Mueller, Rusya soruşturması dosyasının resmen kapandığını açıklamıştı. (AA)

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