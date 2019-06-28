ABD Senatosu Satterfield'ın Ankara Büyükelçiliğini Onayladı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden bugün paylaşılan Twitter mesajında, "Size harika bir haberimiz var! Dün gece, ABD Senatosu, Büyükelçi David Satterfield’ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevini onayladı. Yakın bir gelecekte kendisini karşılamak için sabırsızlanıyoruz. Bizi izlemeye devam edin!" denildi.

Satterfield, Türk-Amerikan ilişkilerinde zorlu bir dönem yaşandığını belirterek özellikle Ankara'nın, Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemi alımına karşı görev yapacağı yönünde mesajlar vermişti. Bu konuda Satterfield'in "Büyükelçi olarak onaylanırsam Türkiye’ye doğru stratejik seçimi yapması için bastıracağım” ifadesi dikkat çekmişti. Satterfield, "Türkiye Rusya’dan S-400 satın alarak F-35 programına katılımını riske atıyor. CAATSA (Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası) kapsamında yaptırımlarla karşı karşıya. Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de NATO’nun 70. yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada dediği gibi, Türkiye seçimini yapmalı. Tarihin en başarılı askeri ittifakında önemli bir ortak olarak kalmak mı istiyor yoksa bu ittifakı baltalayan pervasız kararlar vererek bu ortaklığın güvenliğini tehlikeye mi atmak mı?” ifadelerini kullanmıştı.

ABD olarak Türkiye'nin demokrasininden endişe duyduklarını da söyleyen Satterfield, "Türkiye’nin NATO müttefiki statüsünün gereklerini tam olarak yerine getirmesine, Türkiye’ye içerde ve dışarda insan hakları taahhütlerine saygı göstermesi konusunda meydan okumak için çalışacağım” açıklamasında bulunmuştu.