ABD Senatosu Sürekli Yaz Saati Tasarısını Onayladı

ABD Senatosu, 2023 yılından itibaren yaz saati uygulamasını sürekli kılmayı öngören bir tasarıyı onayladı. Tasarının yasalaşması halinde ABD’de artık yılda iki kez saatlerin değiştirilmesi son bulacak. Tasarıyı destekleyenler, bunun ekonomik hareketliliğin artması, mevsimsel depresyonun azalması, çocukların daha geç saatlere kadar dışarıda oynayabilmesi gibi olumlu sonuçlarının olacağını savunuyor.

Güneş Işığını Koruma Yasası adlı düzenleme, Senato’da sesli oylama yöntemiyle kabul edildi. Tasarının Başkan Joe Biden’ın imzasına sunulabilmesi için Temsilciler Meclisi’nden de geçmesi gerekiyor.

Beyaz Saray, Biden’ın tasarıyı destekleyip desteklemediği konusunda bir açıklama yapmadı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin bir sözcüsü de, deneyimli siyasetçisinin tasarıyla ilgili duruşu hakkında bilgi vermeyi reddetti ancak Pelosi’nin tasarıyı dikkatle gözden geçirdiğini söyledi.

Tasarının destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, tasarı yasalaşsa bile 2023 yılı Kasım ayından önce yürürlüğe konmayacağı kaydetti. Rubio, bu değişikliği yapmanın artık zamanının geldiğini ve bunun iki partinin de üzerinde anlaştığı konulardan biri olduğunu vurguladı.

Ulusal Perakendeciler Birliği ise değişikliğe karşı çıkıyor. Birlik bu ay içerisinde Kongre’ye, “çocukların karanlıkta okula gönderilmemesi gerektiği” mesajını vermişti.

ABD’de geçen Pazar günü yaz saati uygulaması başladı ve saatler 1 saat ileri alındı. Kasım ayındaysa standart saate geri dönülecek.

Ülkede 2015 yılından bu yana 30 civarında eyalette saatlerin yılda iki kez değiştirilmesi uygulamasının sona erdirilmesi için tasarılar sunuldu. Bazı eyaletler, komşu eyaletlerin de aynı adımı atması halinde bunu yapma teklifinde bulundu.

Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu geçen hafta bu konuyla ilgili oturum düzenlemişti. Komisyonun başkanı Demokrat Frank Pallone, “Uyku zamanından bir saat kaybetmenin bizi ileriki günlerde etkilediği görülüyor. Bu, çocuklarımızın ve evcil hayvanlarımızın uyku ritimlerine de zarar verebilir” dedi. Pallone, saatlerin yılda iki kez değiştirilmesine son verilmesini destekliyor ancak sürekli kılınacak olan zamanın yaz saati mi yoksa standart saat mi olması gerektiği hususunda karar vermiş değil.

Pallone 2019 yılındaki bir ankete işaret ederek, Amerikalılar’ın yüzde 71’inin saatlerini iki kez değiştirmeyi artık istemediğini söyledi.

Oturumda konuşan uzman Beth Malow, yaz saati uygulamasının sabahları zinde olmayı zorlaştırdığını savundu ve “yılın 8 ayı yanlış zaman diliminde yaşamak gibi” ifadesini kullandı.

Tasarının destekçileri, saat değişikliği uygulamasının sona erdirilmesinin, genelde bu değişiklik zamanlarında hafif artış gösteren trafik kazalarını da önleyebileceği görüşünde. Aynı çevreler ayrıca, saat değişikliklerinden hemen sonra kalp krizi ve felç vakalarında küçük bir artış olduğunu gösteren çalışmalara dikkat çekiyor.

Tasarının bir diğer destekçisi Demokrat Senatör Ed Markey de, saatleri değiştirmenin “günlük hayat ve ekonomi üzerinde gerçek etkilerinin olduğunu” savundu.

ABD’de ilk kez 1918 yılında denenen yaz saati uygulaması, ülkenin neredeyse tamamında 1960’lardan beri yürürlükte.

